Ekocid u Lici, nesreće na prugama, a ostavki ministara nema. "Dok se na izborima glasa kao što se navija u nogometu, nema potrebe za tim"

"Da ima imalo morlanih uzusa ne samo u tih ljudi, nego i drugih koji kad dođu na vlast zaborave na elementarni moral i građansku pristojnost, dali bi ostavke. No kod nas toga naprosto nema. Mi smo još uvijek jedno pretpolitičko društvo u kojemu se vlast doživljava kao svojina, a odgovornosti nema. Pa kao što je Kalmeta svojedobno rekao da nije vozio brod koji je udario u obalu, tako i ovi nisu vozili vlak koji se sudario s drugim ni kamion s opasnim otpadom. Oni ne žele shvatiti da se nalaze na čelu ministarstava, najodgovornijih državnih tijela i da je time i njihova odgovornost najveća. Nakon ovoga što se dogodilo kod Bjelovara i onoga što se događa u Lici, ti bi ljudi trebali bar ponuditi ostavke Plenkoviću", smatra Pecnik.