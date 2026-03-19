Hegseth: Naši nezahvalni saveznici u Europi trebaju reći samo jednu stvar Trumpu - "hvala"

Ovo je prva konferencija za medije koju je Pentagon održao ovog tjedna i dolazi u iznimnom trenutku eskalacije, nakon što je Donald Trump zaprijetio uništenjem iranskog plinskog polja South Pars ako Iran dodatno uzvrati Kataru nakon izraelskog napada na isto postrojenje.
Američki ministar obrane Pete Hegseth započeo je svoje obraćanje rekavši da su on i predsjednik Donald Trump u srijedu bili prisutni kada su posmrtni ostaci američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom vraćeni u SAD.
Njihove obitelji, kaže, zatražile su od Hegsetha i Trumpa da osiguraju da se “ne stane dok posao ne bude završen”.
“Naravno da ćemo dovršiti posao”, rekao je Hegseth. “Odat ćemo počast njihovoj žrtvi.”
Gledajući izravno u kameru, Hegseth je rekao da se želi izravno obratiti američkom narodu.
Optužio je medije da žele da Amerikanci misle kako se “nekako krećemo prema beskrajnom ponoru, ili vječnom ratu, ili slijepoj ulici”. No, dodao je, “ništa ne može biti dalje od istine”.
Odgovorio na kritike
Hegseth je odgovorio na kritike da je Trumpova administracija ušla u sukob s Iranom bez jasnog cilja, rekavši da su njihovi ciljevi danas isti kao i prvog dana: “nepromijenjeni”, “na meti” i “u skladu s planom”.
Rekao je da oni uključuju:
- uništavanje lansera projektila
- uništavanje iranske obrambeno-industrijske baze
- uništavanje iranske mornarice
- osiguravanje da “Iran nikada ne dobije nuklearno oružje”
Uspoređujući iranski režim s Hamasom u Gazi, Hegseth je rekao da je Iran ulagao novac u tunele, rakete, projektile i dronove.
No, tvrdi, SAD ih “metodično, nemilosrdno i nadmoćno” uništava, “kao nijedna druga vojska na svijetu”.
SAD je do sada pogodio više od 7.000 ciljeva u Iranu, dodao je, istaknuvši da će četvrtak donijeti najveći paket napada dosad, “baš kao što je bio i jučerašnji”.
“Naše sposobnosti nastavljaju rasti, a iranske slabiti”, rekao je, tvrdeći da su iranske protuzračne obrane “sravnjene”, prenosi BBC.
Svijet bi trebao zahvaliti Trumpu, kaže Hegseth
Američki ministar obrane kaže da su iranski napadi balističkim projektilima i jednosmjernim dronovima na američke snage “pali za 90% od početka sukoba”.
Dodaje da je “posljednji posao koji bi itko na svijetu sada želio” biti visoki dužnosnik u iranskoj vojsci, nazvavši takve pozicije “privremenim poslovima”.
SAD je, tvrdi, oštetio ili potopio najmanje 120 iranskih ratnih brodova, pri čemu njihova površinska flota “više nije faktor”, a njihove podmornice su “nestale”.
“Takav režim, koji odbija odustati od svojih nuklearnih ambicija, nije samo regionalni problem, već izravna prijetnja Americi, slobodi i civilizaciji”, rekao je Hegseth o Iranu.
Dodao je da bi “svijet, Bliski istok, naši nezahvalni saveznici u Europi, pa čak i dijelovi našeg vlastitog tiska trebali reći samo jedno predsjedniku Trumpu – ‘hvala’”.
