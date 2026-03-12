nema krize
Jastozi, iPadi, klaviri: Pentagon spiskao više od 90 milijardi dolara na "bezvezarije"
Ministar obrane Pete Hegseth također je odobrio kupnju koncertnog klavira Steinway & Sons vrijednog 100.000 dolara za dom načelnika stožera američkog ratnog zrakoplovstva, navodi se u izvješću jedne nadzorne organizacije.
Čini se da Pentagon pod vodstvom ministra obrane Petea Hegsetha ne osjeća iste financijske poteškoće kao mnogi prosječni Amerikanci, jer je u rujnu odobrio potrošnju veću od 93 milijarde dolara, uključujući luksuzne prehrambene proizvode i iPad uređaje, otkriva The Independent
Nova analiza koju je objavila organizacija za nadzor javne potrošnje Open the Books pokazala je da je u rujnu – na kraju fiskalne godine 2025. – Hegseth navodno potrošio velike iznose novca, uključujući 9 milijuna dolara na večere s rakovima i jastozima.
Prema pisanju Military.coma, povećanje potrošnje vojnih dužnosnika na skupe obroke tradicionalno se smatra znakom da bi se moglo nešto pripremati – primjerice rat poput onoga koji je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo protiv Irana – iako se čini da Hegseth u Pentagonu dobro jede još barem od prošlog proljeća.
Pregled potrošnje pokazao je da je samo u rujnu Ministarstvo obrane potrošilo 6,9 milijuna dolara na repove jastoga i 2 milijuna dolara na aljaške kraljevske rakove, prema podacima nadzorne organizacije. Tijekom 2025. godine ministarstvo je također potrošilo više od 7,4 milijuna dolara na repove jastoga u ožujku, svibnju, lipnju i listopadu.
Luksuzni morski plodovi nisu bili jedina skupa hrana kupljena u Pentagonu. Hegseth je u rujnu također potrošio oko 15,1 milijun dolara na ribeye odreske, 124.000 dolara na nove strojeve za sladoled te 139.224 dolara na narudžbe krafni.
Ipak, neki troškovi su vrlo raskošni. U rujnu je Hegseth potrošio gotovo 100.000 dolara na koncertni klavir Steinway & Sons za dom načelnika stožera ratnog zrakoplovstva. Također je potrošio 5,3 milijuna dolara na Appleove uređaje, uključujući nove iPadove, navodi se u izvješću.
Pentagon je platio 225,6 milijuna dolara za namještaj, uključujući 12.540 dolara za stalke za košare s voćem te više od 60.000 dolara za naslonjače proizvođača luksuznog namještaja Herman Miller.
Agencija je 2025. godine potrošila više novca na namještaj nego u bilo kojoj godini od 2014.
Kako bi se ipak dao kontekst Hegsethu, američka vojska desetljećima troši ogromne iznose na namještaj. Prema analizi, Ministarstvo obrane od 2008. godine svakog rujna u prosjeku troši 257,6 milijuna dolara na namještaj, što je 564 posto više od uobičajene potrošnje tijekom ostatka godine.
Obama veći potrošač od Hegsetha
Hegseth pritom nije ni najveći potrošač. Prema izvješću, bivši predsjednik Barack Obama tijekom svojih godina na vlasti u rujnu je redovito trošio između 300 i 400 milijuna dolara na namještaj. Potrošnja na namještaj smanjila se za vrijeme predsjednika Joea Bidena, iako treba napomenuti da su u njegove prve dvije godine mnogi savezni zaposlenici radili od kuće zbog pandemije koronavirusa.
Najveći trošak Pentagona u rujnu odnosio se na grantove i ugovore. Samo u tom mjesecu Ministarstvo obrane potrošilo je više od 90 milijardi dolara na te stavke.
U posljednjih pet radnih dana rujna ministarstvo je, prema izvješću, potrošilo 50,1 milijardu dolara na grantove i ugovore – više nego što iznose godišnji obrambeni proračuni država poput Izraela i Italije.
"Pod vodstvom ministra Hegsetha, Pentagon stalno ističe da mu je misija ponovno usmjeriti se na ratovanje i borbenu učinkovitost“, rekao je izvršni direktor organizacije Open the Books, John Hart.
"Prošle godine istaknuli smo problem rasipne potrošnje na kraju fiskalne godine po principu ‘iskoristi ili izgubi’. Naglasili smo da je ta reforma u potpunosti u nadležnosti ministra i predstavlja povijesnu priliku da se to obećanje ispuni.“
Guverner Kalifornije Gavin Newsom skrenuo je pozornost na potrošnju Pentagona objavom na društvenim mrežama u kojoj je prikazana AI-generirana slika Hegsetha kako se opušta u luksuznom naslonjaču okružen velikim klavirom, brojnim iPadovima i tanjurima punim repova jastoga i odrezaka.
Demokratski senator Chuck Schumer na društvenim je mrežama Hegsetha nazvao "prevarantom“.
"Hegseth je u jednom mjesecu potrošio 93 milijarde dolara – otprilike koliko bi koštalo produženje poreznih olakšica za zdravstveno osiguranje prema ACA-u na tri godine. No umjesto smanjenja troškova zdravstvene skrbi za Amerikance, Hegseth je milijune dolara poreznih obveznika potrošio na košare s voćem, naslonjače Herman Miller, strojeve za sladoled, aljaške kraljevske rakove i koncertni klavir Steinway & Sons“, napisao je.
"Pravi prevarant u svakom smislu te riječi“, dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare