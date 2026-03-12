Jastozi, iPadi, klaviri: Pentagon spiskao više od 90 milijardi dolara na "bezvezarije"

Hegseth pritom nije ni najveći potrošač. Prema izvješću, bivši predsjednik Barack Obama tijekom svojih godina na vlasti u rujnu je redovito trošio između 300 i 400 milijuna dolara na namještaj. Potrošnja na namještaj smanjila se za vrijeme predsjednika Joea Bidena, iako treba napomenuti da su u njegove prve dvije godine mnogi savezni zaposlenici radili od kuće zbog pandemije koronavirusa.