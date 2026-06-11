UZBUNA U ARLINGTONU
VIDEO / Pentagon zatvoren zbog incidenta s opasnim tvarima: Hitne službe nose maske i odijela za kemijsku zaštitu
Vatrogasci u četvrtak istražuju potencijalni incident s opasnim tvarima u Pentagonu, priopćili su dužnosnici vatrogasne i spasilačke službe okruga Arlington na platformi X.
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Zgrada je pod blokadom, a osoblje je evakuirano s nekoliko katova, izvijestio je CNN pozivajući se na neimenovane izvore.
Televizija je dodala da pripadnici hitnih službi nose plinske maske i odijela za kemijsku zaštitu.
"Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno”, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.
"Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu o zadržavanju u sigurnom prostoru za pogođeno područje. Interventni timovi su na terenu i spremni su pružiti potporu osoblju u zgradi”.
The Pentagon went into a shelter-in-place Thursday as officials locked down multiple floors and hallways in response to a potential air hazard situation, according to three officials.— ABC News (@ABC) June 11, 2026
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CNN prenosi da je zgrada blokirana od drugog do petog kata.
Pentagon, pogođen tijekom napada al-Qaide 11. rujna 2001., jedna je od površinom najvećih zgrada na svijetu.
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