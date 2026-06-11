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UZBUNA U ARLINGTONU

VIDEO / Pentagon zatvoren zbog incidenta s opasnim tvarima: Hitne službe nose maske i odijela za kemijsku zaštitu

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Hina
|
11. lip. 2026. 18:23
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AFP
DANIEL SLIM/AFP

Vatrogasci u četvrtak istražuju potencijalni incident s opasnim tvarima u Pentagonu, priopćili su dužnosnici vatrogasne i spasilačke službe okruga Arlington na platformi X.

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Zgrada je pod blokadom, a osoblje je evakuirano s nekoliko katova, izvijestio je CNN pozivajući se na neimenovane izvore.

Televizija je dodala da pripadnici hitnih službi nose plinske maske i odijela za kemijsku zaštitu.

"Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno”, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

"Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu o zadržavanju u sigurnom prostoru za pogođeno područje. Interventni timovi su na terenu i spremni su pružiti potporu osoblju u zgradi”. 

CNN prenosi da je zgrada blokirana od drugog do petog kata.

Pentagon, pogođen tijekom napada al-Qaide 11. rujna 2001., jedna je od površinom najvećih zgrada na svijetu. 

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kemijsko oružje pentagon sad

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