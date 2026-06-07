između desnice i ljevice
Peru danas bira devetog predsjednika u deset godina
Desničarska konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori suočit će se s ljevičarskim političarem Robertom Sanchezom u drugom krugu predsjedničkih izbora u Peruu u nedjelju.
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Pedesetjednogodišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimoria, koji je osuđen za kršenje ljudskih prava, kandidira se za konzervativnu stranku Narodna snaga i četvrti put se natječe za najvišu dužnost u zemlji.
Fujimori je u zadnjim anketama bila neznatno ispred svojeg suparnika.
Sanchez, bivši ministar u vladi zatvorenog predsjednika Pedra Castilla, kandidira se za savez Ujedinjeni za Peru.
Samo dva dana prije drugog kruga izbora, ponovno je otvoren slučaj protiv Castilla u vezi s ilegalnim financiranjem stranke prije šest godina.
Tijekom kampanje, Fujimori je najavila planove za oštro suzbijanje organiziranog kriminala i prisiljavanje zatvorenika na rad.
Također želi deregulirati gospodarstvo i poboljšati financijsku potporu djeci i starijim osobama.
Sanchez, s druge strane, zagovara djelomičnu nacionalizaciju mineralnih resursa i želi izradu novog ustava.
Biračka mjesta otvaraju se u 7 sati po lokalnom vremenu i zatvaraju se u 17 sati.
Politička situacija u Peruu izuzetno je nestabilna i karakteriziraju je stalni sukobi između parlamenta i vlade.
U proteklih 10 godina, južnoamerička zemlja imala je osam predsjednika.
Zadnji peruanski predsjednik koji je dovršio svoj petogodišnji mandat bio je Ollanta Humala, koji je vladao od 2011. do 2016. godine.
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