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između desnice i ljevice

Peru danas bira devetog predsjednika u deset godina

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Hina
|
07. lip. 2026. 11:36
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Peru
ERNESTO BENAVIDES / AFP

Desničarska konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori suočit će se s ljevičarskim političarem Robertom Sanchezom u drugom krugu predsjedničkih izbora u Peruu u nedjelju.

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Pedesetjednogodišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimoria, koji je osuđen za kršenje ljudskih prava, kandidira se za konzervativnu stranku Narodna snaga i četvrti put se natječe za najvišu dužnost u zemlji.

Fujimori je u zadnjim anketama bila neznatno ispred svojeg suparnika.

Sanchez, bivši ministar u vladi zatvorenog predsjednika Pedra Castilla, kandidira se za savez Ujedinjeni za Peru.

Samo dva dana prije drugog kruga izbora, ponovno je otvoren slučaj protiv Castilla u vezi s ilegalnim financiranjem stranke prije šest godina.

Tijekom kampanje, Fujimori je najavila planove za oštro suzbijanje organiziranog kriminala i prisiljavanje zatvorenika na rad.

Također želi deregulirati gospodarstvo i poboljšati financijsku potporu djeci i starijim osobama.

Sanchez, s druge strane, zagovara djelomičnu nacionalizaciju mineralnih resursa i želi izradu novog ustava.

Biračka mjesta otvaraju se u 7 sati po lokalnom vremenu i zatvaraju se u 17 sati.

Politička situacija u Peruu izuzetno je nestabilna i karakteriziraju je stalni sukobi između parlamenta i vlade.

U proteklih 10 godina, južnoamerička zemlja imala je osam predsjednika.

Zadnji peruanski predsjednik koji je dovršio svoj petogodišnji mandat bio je Ollanta Humala, koji je vladao od 2011. do 2016. godine.

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Teme
keiko fujimori robert sanchez peru

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