Smijenjena jedna od najomraženijih predsjednica na svijetu

Gomila uglavnom mladih ljudi okupila se ispred zgrade Kongresa, mnogi su mahali peruanskom zastavom, dok se održavalo glasanje za smjenu Boluarte, jedne od najnepopularnijih svjetskih čelnica. Zastupnici iz cijelog političkog spektra sat vremena ranije glasali su za njezin opoziv zbog "moralne nesposobnosti" i pozvali su je da se iste noći brani pred Kongresom.