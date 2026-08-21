čudesno spašavanje
Pet dana plutali na otvorenom moru bez hrane i vode: Spasioci ih pronašli 240 kilometara od obale
Dvojica ribara spašena su u srijedu nakon što su pet dana plutala morem više od 160 kilometara od meksičke obale, bez hrane i vode, priopćila je meksička mornarica.
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Akcija potrage i spašavanja počela je 14. kolovoza, kada je ribarska zadruga kojoj pripadaju poslala poziv u pomoć nakon što je izgubila kontakt s ribarima u dobi od 53 i 32 godine.
Meksička mornarica pretraživala je golemo područje Tihog oceana iz zraka i s mora, a dvojicu muškaraca naposljetku je pronašla kako plutaju u velikom rashladnom spremniku za ribu oko 240 kilometara od obale Chiapasa, savezne države na jugu Meksika koja graniči s Gvatemalom.
Obojica su helikopterom prevezena u luku, gdje im je pružena liječnička pomoć, nakon čega su se ponovno susrela sa svojim obiteljima, priopćila je mornarica.
Meksička mornarica nije objavila identitet muškaraca, a nije poznato ni kako je njihovo plovilo ostalo onesposobljeno.
Na snimci koju je objavila mornarica vidi se veliki tirkizni spremnik u kojem se nalaze dvojica muškaraca dok ga valovi ljuljaju na tamnom moru, a spasilačke ekipe im se približavaju. Brod je prišao spremniku, nakon čega su muškarci izvučeni na sigurno.
Two fishermen who spent five days adrift in the Pacific Ocean, surviving on top of a large cooler, are safe after being rescued by the Mexican Navy. https://t.co/oz8VQKkuxd pic.twitter.com/XrPaJvlEBy— ABC News (@ABC) August 20, 2026
"Nismo mislili da ćemo preživjeti ove dane", rekao je jedan od ribara u snimci koju je objavila meksička mornarica. "Jedino što smo mogli bilo je moliti se Bogu i čekati pomoć svih vas iz mornarice."
"Bilo je to nešto najteže što se može zamisliti", rekao je drugi ribar. "Ne bih to poželio nikome – čak ni najgorem neprijatelju."
Muškarci su rekli da tijekom pet dana provedenih na moru nisu pojeli niti popili "apsolutno ništa".
Mornarica je priopćila da ova akcija spašavanja pokazuje njezinu "predanost zaštiti ljudskih života na moru".
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