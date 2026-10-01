Krenuli na bezbrižno putovanje Italijom, odmor im se ubrzo pretvorio u noćnu moru

Frederick Lampens i Odile Hecq putovali su kroz područje Cinque Terre Volkswagenom ID-5, a problemi su počeli kada su pokušali napuniti bateriju automobila vraćajući se u hotel, prenosi tportal. Nisu uspjeli naći punjač, a nakon 80 kilometara potrage - baterija ih je izdala. Do hotela je ostalo 15-ak kilometara. Za talijanski list Il Tirreno rekli su da se ono što je trebalo biti prekrasan odmor završilo kao noćna mora.