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Krenuli na bezbrižno putovanje Italijom, odmor im se ubrzo pretvorio u noćnu moru

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N1 Info
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01. lis. 2026. 07:35
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elektrini
Unsplash

Belgijski par krenuo je na bezbrižno putovanje Italijom ni ne pomišljajući da će odmor završiti - na kamionu vučne službe.

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Frederick Lampens i Odile Hecq putovali su kroz područje Cinque Terre Volkswagenom ID-5, a problemi su počeli kada su pokušali napuniti bateriju automobila vraćajući se u hotel, prenosi tportal. Nisu uspjeli naći punjač, a nakon 80 kilometara potrage - baterija ih je izdala. Do hotela je ostalo 15-ak kilometara. Za talijanski list Il Tirreno rekli su da se ono što je trebalo biti prekrasan odmor završilo kao noćna mora.

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Prema njihovim riječima nije bio problem u tome što nisu pokušali naći punjač, nego što je vožnja brdovitim područjem u kojemu su ga tražili utjecala na potrošnju. "Jedan punjač bio je zauzet, drugi nije radio, a na nekim stanicama nije bilo punjača koji smo mogli koristiti", ispričali su.

Na kraju je ID.5 ostao bez energije na auto-putu A12, oko 15 kilometara do njihovog hotela, a tada su se našli suočeni s drugim problemom.

Vučna služba došla je nakon poziva i odvezla - automobil. Oni pokušali naručiti taksi, ali nitko nije htio doći po njih jer su se nalazili na autoputu. Na kraju je po njih došao vlasnik resorta u kojemu su bili smješteni i vratio ih u hotel.

Pitanja o infrastrukturi

Njihova priča otvara zanimljivo pitanje o infrastrukturi za električne automobile.

Broj javnih punionica u Italiji posljednjih godina snažno raste, ali belgijski par smatra da sama brojka nije dovoljna.

Ako je punjač označen na karti, a po dolasku ne radi ili nije dostupan, vozaču električnog automobila informacija o njegovu postojanju malo znači.

"Putovanje električnim automobilom zahtijeva precizno planiranje. Ali ako punjači nisu pouzdani, onda problem postaje strukturni", poručili su.

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Teme
cinque terre električni automobili italija putovanje vijesti iz svijeta

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