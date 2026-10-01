Najveći ugovor u povijesti Hrvatskih željeznica: Radovi kreću sljedeće godine, a vlakovi će juriti i 160 km/h

"Dionica Dugo Selo - Novska, koja je sve skupa duga 83 kilometra, ima tu čast da bude jedna od posljednjih kapitalnih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj i da od jednokolosiječne postane dvokolosiječna. To je najvažnija politička poruka ovoga projekta koji se dugo čekao i za koji smo osigurali sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe, iz kohezijskih fondova EU-a. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura", naglasio je predsjednik Vlade.