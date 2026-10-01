ZET i sindikati sjedaju za stol, arbitraža o štrajku počinje danas

Procijenio je da bi arbitraža mogla potrajati desetak dana te rekao kako je to nešto što se trebalo ili moglo napraviti puno prije. I to bi bila smjernica za organiziranje štrajka i koji poslovi moraju funkcionirati, a zbog čega je, nažalost, i presuda Županijskoga suda bila u korist poslodavca, jer nije bio utvrđen broj izvršitelja nužnih poslova, dodao je.