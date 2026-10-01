konačna odluka
ZET i sindikati sjedaju za stol, arbitraža o štrajku počinje danas
Arbitraža o nužnom opsegu poslova u štrajku u ZET-u trebala bi se održati u četvrtak u 17 sati, sindikati i poslodavac imenovali su predstavnike koji će iznijeti svoje prijedloge, a u postupku bi arbitar, očekuje se kroz desetak dana, trebao donijeti konačnu odluku.
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Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić potvrdio je da će danas biti održan prvi sastanak, u prostorijama poslodavca, na kojem će se upoznati članovi arbitraže - sindikat i poslodavac će imati po dva predstavnika te arbitar koji će ih upoznati s procedurom.
Pripremit ćemo naš prijedlog za arbitražu koji će iznijeti sindikalni predstavnici, kao i poslodavačka strana, i o tome će se raspravljati. Arbitar je sudac Visokog trgovačkog suda koji će o tome dati svoj sud i njegova odluka je konačna, rekao je Jozić.
Procijenio je da bi arbitraža mogla potrajati desetak dana te rekao kako je to nešto što se trebalo ili moglo napraviti puno prije. I to bi bila smjernica za organiziranje štrajka i koji poslovi moraju funkcionirati, a zbog čega je, nažalost, i presuda Županijskoga suda bila u korist poslodavca, jer nije bio utvrđen broj izvršitelja nužnih poslova, dodao je.
Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović podsjetio je da je posljednja takva arbitraža održana prije 11 godina, ocijenivši kako su odnosi građeni godinama u međuvremenu ozbiljno narušeni te da će bit jako teško ponovno izgraditi normalan dijalog.
Predsjednik Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska Goran Vučemilović najavio je da će sindikati uložiti žalbu Vrhovnom sudu na presudu Županijskog suda te da bi se, nakon što se (arbitražom) utvrde nužni poslovi, trebali nastaviti i kolektivni pregovori. Sindikat je pripremio vlastiti prijedlog opsega nužnih poslova, jer ne prihvaća zahtjeve gradonačelnika, istaknuo je Vučemilović. Upozorio je da bi i arbitraža mogla zapeti ako ne bude spremnosti na uvažavanje sindikalnih prijedloga i kompromis.
Arbitraž u radnom sporu je alternativni način rješavanja sporova u kojem poslodavac i radnik, umjesto odlaska na sud, sporazumno ovlašćuju neovisnu osobu ili arbitra da donese obvezujuću odluku o njihovom sporu. Pravni okvir u tom postupku čine Zakon o radu (ZOR) i Zakon o arbitraži, a kolektivnim ugovorom također se može detaljnije urediti sastav, postupak i djelovanje arbitraže za određeni sektor ili tvrtku.
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