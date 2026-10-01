rezultati istraživanja
U krvi hrvatskih ispitanika pronađene "vječne kemikalije". Bosanac: Više ne možemo čekati!
Od deset građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šest njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva, a među sedam Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih petero, objavio je u četvrtak Gordan Bosanac, zastupnik Možemo! u Europskom parlamentu.
Na konferenciji za medije u Europskom parlamentu, Bosanac je s kolegama iz grupacije Zeleni/ESA , talijanskom zastupnicom Christinom Guarda i toksikologinjom, profesoricom Marjorie Van Duursen, dr. sc., predstavio rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS-a u krvi, priopćio je ured zastupnika.
Prof. Van Duursen naglasila je kako su razine TFA dosad najviše zabilježene u ljudi, čak 4,5 puta više od zabilježenih u prethodnim ispitivanjima i upozorila na nužnost nastavka testiranja građana EU na PFAS kako bi se moglo pronaći načine da se zaštiti zdravlje građana.
Testiranjem koje je organizirala grupacija Zeleni/ESA, u kojoj je i Bosanac, obuhvaćeno je 110 ljudi u devet europskih zemalja, uključujući deset osoba iz Hrvatske: sedam iz Gospića, dvije iz Knina i jednu iz Pule. Kod svih 110 testiranih u EU pronađena je trifluoroctena kiselina (TFA), spoj iz skupine PFAS. Kod testiranih osoba iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine četiriju PFAS spojeva dugog lanca.
“Rezultat je jasna stvarnost: vječne kemikalije su u našoj krvi. Testirali smo 110 ljudi u devet europskih zemalja i kod svake pojedine osobe pronašli TFA - najmanji i najpostojaniji spoj iz skupine PFAS, a riječ je o tvari koju Europska agencija za kemikalije (ECHA) klasificira kao reproduktivno toksičnu”, istaknuo je Bosanac.
Iako ovo istraživanje zbog malog uzorka nije reprezentativno i izloženost ispitanika ne može se povezati s nekim konkretnim izvorom, riječ je o gromoglasnom alarmu upozorenja za zdravlje ljudi i okoliša.
Bosanac: Moramo zabraniti PFAS spojeve
“Zbog ovakvih alarmantnih rezultata, tražit ću da se na razini Europske unije osiguraju sredstva za ovakva testiranja koja bi obuhvatila puno veći broj građana i dala reprezentativne rezultate. Hrvatska mora uspostaviti nacionalni program probira za testiranje na PFAS spojeve, koji treba biti financiran iz EU fondova. Takve programe trebaju uvesti i druge EU članice, kako bismo imali reprezentativne i usporedive podatke, kako bismo dobili realne pokazatelje o utjecaju PFAS na zdravlje ljudi”, rekao je Bosanac.
Bosanac je dodao da je rješenje samo jedno: “PFAS spojeve moramo zabraniti, a postupno ukidanje njihove proizvodnje i uporabe mora se što prije planirati, podržati i provesti. Više ne možemo čekati, niti si smijemo dopustiti da i dalje budemo ti koji plaćaju cijenu”. Ako Komisija i države članice glasaju protiv zabrane PFAS-a, bit će direktno odgovorni za zločine protiv okoliša i javnog zdravlja.
Također, najveći zagađivači su primarno kemijske tvrtke i one moraju snositi troškove čišćenja onečišćenja. Procjene kažu da bi troškovi čišćenja i obrade vode mogli dosegnuti 1,7 tisuća milijardi (bilijuna) eura. Danas porezni obveznici, vodoopskrbna poduzeća, poljoprivrednici i pogođene zajednice plaćaju onečišćenje koje nisu uzrokovali, navodi se u priopćenju.
Zeleni zato zahtijevaju općenitu zabranu PFAS u EU, i zagovaraju princip “zagađivač plaća” za sanaciju svih lokacija zagađenih PFAS-om.
“Uz to, sada je prilika da kroz novu reviziju REACH uredbe o kemikalijama zabranimo stavljanje PFAS-a u nove proizvode i ambalažu. Ali nije dovoljno da se zabrani stvaranje novog PFAS-a. To su vječne kemikalije koje neće nestati same od sebe. Na razini EU, potrebna nam je strategija borbe protiv PFAS otpada - kako zbrinjavamo i obrađujemo taj otpad i kako osiguravamo da ne prodre u prirodu te zagađuje naš okoliš i zajednicu”, istaknuo je.
Gospić dokazuje da je potreban europski sustav sanacije
Primjer ilegalnog odlaganja 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću, gdje su analize utvrdile postojanje PFAS spojeva u podzemnim vodama, dokazuje nužnost uspostave europskog sustava sanacije. Na zahtjev Bosanca i grupacije Zelenih, prije dva tjedna je Europski parlament raspravljao je o opasnostima PFAS spojeva na zdravlje ljudi. Kolege u EP prepoznali su važnost ekocida u Gospiću kao primjera neučinkovitosti institucija u zaštiti okoliša, a važna je bila i poruka povjerenika za zdravlje Olivera Varhelyija da je Komisija spremna pomoći državama članicama u zbrinjavanju toksičnog otpada i borbi protiv prekograničnog gospodarskog kriminala.
Guarda je naglasila kako je u Bruxelles na testiranje dovela 30 žena, majki i trudnica da se testiraju, jer one plaćaju najveću cijenu zagađenja za koje nisu krive. Poručila je kako je vrijeme za zabranu PFAS i prekid proizvodnje novih proizvoda koji uključuju PFAS: “Ako komisija i države članice glasaju protiv zabrane, bit će sudionici u zločinu protiv zdravlja ljudi i prirode”.
Ispitivanje na PFAS inicirano je i provedeno ljetos nakon posljednjih EU istraživanja koja su otkrila alarmantne podatke oko onečišćenja PFAS-om, poznatijim kao vječne kemikalije, i njihovom snažnom utjecaju na zdravlje ljudi i okoliš.
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