U krvi hrvatskih ispitanika pronađene "vječne kemikalije". Bosanac: Više ne možemo čekati!

“Uz to, sada je prilika da kroz novu reviziju REACH uredbe o kemikalijama zabranimo stavljanje PFAS-a u nove proizvode i ambalažu. Ali nije dovoljno da se zabrani stvaranje novog PFAS-a. To su vječne kemikalije koje neće nestati same od sebe. Na razini EU, potrebna nam je strategija borbe protiv PFAS otpada - kako zbrinjavamo i obrađujemo taj otpad i kako osiguravamo da ne prodre u prirodu te zagađuje naš okoliš i zajednicu”, istaknuo je.