Dron pogodio školu u Kijevu, oglasio se Kličko

Alina Smutko/REUTERS

Ruski dron pogodio je u četvrtak školu u ukrajinskom glavom gradu, pri čemu je izbio požar, a u trenutku napada djeca su bila u skloništu te nitko nije ozlijeđen, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

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Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije objavila je snimku spasilaca kako pretražuju ruševine i gase požar u zgradi kojoj su od udara popucali prozori.

Jutarnji napad dogodio se u sklopu sve intenzivnijih napada na Kijev i druge gradove, koji se danonoćno izvode dronovima na mlazni pogon, a ukrajinska vojska teško ih uspijeva oboriti.

U ranijem ruskom zračnom napadu na poslovni centar u crnomorskom gradu Odesi ranjena je jedna osoba, objavili su regionalni dužnosnici.

Šef gradske uprave Serhij Lisak rekao je da je oštećena infrastruktura, ali nije iznosio više pojedinosti.

Odesa i okolna regija ceste su mete napada, među ostalim i onih kojima se nastoji ograničiti ukrajinske prihode od izvoza.

Rusija, koja tvrdi da napad isključivo vojne ciljeve, objavila je da je pogodila podatkovni centar u Odesi i teretni brod u obližnjoj luci Čornomorsk.

Istodobno ukrajinska je vojska tijekom noći pogodila naftno postrojenje u ruskoj regiji Samara, izjavio je u četvrtak predsjednik Volodimir Zelenski.