PROZVAO PLENKOVIĆA
Raspudić: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću Drito se obratio EK
Stranka Drito predstavila je pritužbu EK zbog povrede prava EU u području gospodarenja otpadom, a odnosi se na ilegalni opasni otpad u Lici i njome se od Komisije traži da utvrdi odgovornost hrvatskih institucija za propuste u nadzoru gospodarenja otpadom i sprječavanju nezakonitog odlaganja.
Saborski zastupnik Nino Raspudić upozorio je u četvrtak kako je istovar opasnog otpada u Lici, i ne samo u Lici, nego diljem Hrvatske, prijelomna politička točka nakon koje za odgovorne političare, političare kojima je doista stalo do hrvatske budućnosti, više ništa ne smije biti isto.
"Znamo da se HDZ i Andrej Plenković nadaju da će slučaj Like, zbog nedostatka rješenja za sanaciju opasnog otpada i neprocesuiranja odgovornih pasti u zaborav, međutim mi to nećemo dozvoliti! Po pitanju žurne sanacije i procesuiranja odgovornih domaće institucije na čijem su čelu ljudi koje je Plenković tamo politički postavio još su nas jednom iznevjerile”, rekao je Raspudić na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru.
"Ovo nije samo hrvatsko, nego i europsko pitanje"
Neki će ovu pritužbu nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija, a ja sam upotrijebio metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce 'plenkizma', poručio je.
Dodao je da kao ozbiljna politička stranka Drito istupa s konkretnim pravnim aktom prema europskim institucijama koji će omogućiti zaštitu Hrvatske i rasvjetljavanje svih institucionalnih propusta u slučaju zakapanja ilegalnog opasnog otpada diljem Hrvatske.
"Ovo nije samo hrvatsko, nego i europsko pitanje. Mi smo pristupili Europskoj uniji, između ostalog, i kako bismo imali više ekološke i zdravstvene standarde te bolju pravnu zaštitu. Umjesto toga, zbog propusta i korupcije HDZ-ovih institucija, danas smo ranjiviji nego ikada. Hrvatska je prepoznata kao najslabija karika EU po pitanju otpadne regulative, a jedinstveno tržište koje uključuje smanjene kontrole omogućilo je da postanemo europsko smetlište. To se hitno mora promijeniti”, ustvrdio je.
Odvjetnik Bartol: Širi problem državnih institucija glede provedbe europskih propisa o otpadu
Pritužbu EK predstavio je odvjetnik Matija Bartol, koji je, kako je naveo Raspudić, u javnosti postao poznat po tome što je na sudu uspio pobijediti ministra pravosuđa Damira Habijana i zaštititi radna prava naših policajaca.
Bartol je pojasnio kako Pritužbom traže da Europska komisija utvrdi odgovornost naših institucija za propuste u nadzoru gospodarenja otpadom, sprječavanju nezakonitog odlaganja i izvršavanju naloženih mjera.
"Budući da je riječ o više lokacija i ponavljanju sličnih propusta, naš je pravni stav da predmet pokazuje širi problem državnih institucija glede provedbe europskih propisa o otpadu. Naknadno pokretanje sanacije je važno, ali ne daje odgovor na pitanje jesu li nadležna tijela ranije postupala pravodobno i jesu li otklonjeni uzroci ponavljanja takvih slučajeva”, ustvrdio je.
Zato, napominje, od Komisije tražimo pokretanje postupka zbog povrede prava Europske unije i pribavljanje cjelovite dokumentacije od nadležnih tijela, a sve radi sprječavanje daljnjeg i budućeg nezakonitog postupanja. Kazneni postupci protiv pojedinaca ne zamjenjuju te obveze države niti opravdavaju odgađanje zaštite okoliša i građana, rekao je.
"Dok u EU Plenković pokazuje umiveno lice uljuđenog birokrata..."
Ono što se dogodilo u Gospiću ne smije ostati samo na riječima, nego mora imati dugoročan pravni epilog, ustvrdio je Bartol.
Dok u Europskoj uniji Andrej Plenković pokazuje umiveno lice uljuđenog birokrata, nama hrvatsku zemlju i vodu, i zdravstvenu budućnost naše djece s otpadnom mafijom trže i uništavaju njegovi kadrovi poput Andrije Mikulića kojeg je HDZ postavio na čelo Državnog inspektorata. Neka se stoga i u Bruxellesu čuje što HDZ doista radi Hrvatskoj, poručio je Raspudić.
"Najveće blago Hrvatske, uz ljude, naš je okoliš. Ljepota i čistoća naše zemlje bogomdana je i dosad smo je uzimali zdravo za gotovo. Međutim Gospić je to zauvijek promijenio. Vrijeme je da oni koji su nas otrovali pravno i politički konačno plate”, zaključio je.
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