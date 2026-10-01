Raspudić: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću Drito se obratio EK

"Znamo da se HDZ i Andrej Plenković nadaju da će slučaj Like, zbog nedostatka rješenja za sanaciju opasnog otpada i neprocesuiranja odgovornih pasti u zaborav, međutim mi to nećemo dozvoliti! Po pitanju žurne sanacije i procesuiranja odgovornih domaće institucije na čijem su čelu ljudi koje je Plenković tamo politički postavio još su nas jednom iznevjerile”, rekao je Raspudić na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru.