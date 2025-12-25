Helikopter se srušio na planini Kilimandžaro u Tanzaniji, pri čemu je život izgubilo pet osoba, priopćila je u četvrtak uprava civilnog zrakoplovstva, dok su lokalni mediji izvijestili da je zrakoplov bio u misiji medicinskog spašavanja.
Oglas
Poginuli su vodič i liječnik, oboje iz Tanzanije, pilot iz Zimbabvea i dvoje turista iz Češke, priopćili su Nacionalni parkovi Tanzanije.
Helikopter se srušio u blizini kampa Barafu na planini u srijedu, priopćila je Uprava civilnog zrakoplovstva Tanzanije. Novine Mwananchi i East Africa TV izvijestili su da je helikopter bio u misiji medicinskog spašavanja, pozivajući se na šefa policije regije Kilimanjaro.
Planina Kilimandžaro, najviši vrh Afrike, nalazi se na gotovo 6000 metara nadmorske visine. Nesreća se dogodila na visini od oko 4700 metara, izvijestio je Mwananchi. Oko 50.000 turista godišnje se popne na Kilimanjaro.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas