Helikopter se srušio u blizini kampa Barafu na planini u srijedu, priopćila je Uprava civilnog zrakoplovstva Tanzanije. Novine Mwananchi i East Africa TV izvijestili su da je helikopter bio u misiji medicinskog spašavanja, pozivajući se na šefa policije regije Kilimanjaro.