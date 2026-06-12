VIDEO / Pogledajte kako je Japan lansirao raketu H3

Uspješno lansiranje predstavlja važan poticaj japanskom svemirskom programu nakon nekoliko nedavnih neuspjeha. Misija rakete H3 u prosincu nije uspjela postaviti satelit u orbitu, dok je prvi let rakete u ožujku 2023. završio neuspjehom nakon što se motor drugog stupnja nije upalio. Lansiranje rakete H3 broj 6 bilo je dodatno odgođeno nakon što je tijekom prošlogodišnjeg testa rada motora otkriven tehnički problem, navodi Kyodo.