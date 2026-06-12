"zakon postoji"
Zagrepčani pokrenuli peticiju: Žele da policija krene kažnjavati jednu vrstu vožnje
"Infrastruktura postoji, pravna osnova postoji, politička volja Grada postoji, jedino što nedostaje jest da MUP i prometna policija tu mogućnost zapravo i iskoriste."
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Pokrenuta je peticija kojom se traži da MUP i prometna policija Policijske uprave zagrebačke počnu provoditi sustavnu kontrolu i kažnjavanje vozača koji neovlašteno voze u žutim trakama na području Zagreba, uključujući obradu prekršaja putem postojećih nadzornih kamera, te da javno objave statistiku provedenih sankcija, prenosi Nikolina Orešković za Večernji list.
"Znamo kako to ide — i u špici i van nje. Privatni automobili bez ikakvog problema voze po traci namijenjenoj za javni prijevoz, a osobno ne znam nikoga tko je ikad platio kaznu zbog toga. Traka postoji, zakon postoji, a automobili i dalje voze gdje ne bi smjeli. Prema izjavama Pročelnika za promet Grada Zagreba Andra Pavune, Grad Zagreb postavio je i nastavlja postavljati prometne kamere po cijelom gradu.
Sam Pavuna potvrdio je da je tehnički bez problema moguće identificirati i kazniti vozače koji neovlašteno koriste žutu traku. Dakle, infrastruktura postoji, pravna osnova postoji, politička volja Grada postoji, jedino što nedostaje jest da MUP i prometna policija tu mogućnost zapravo i iskoriste", piše u opisuje peticije, a dodaje se i kako "svaka minuta kašnjenja tramvaja zbog automobila u žutoj traci znači da će se još jedan putnik sljedeći put odlučiti za auto".
Peticija se počela dijeliti društvenim mrežama, a na Redditu je sakupila više od sto komentara. "U UK fino imaš automatske kamere za žute trake pa se ti foliraj", piše u jednom od njih. U drugom korisnik dodaje: "Već sam 100 puta rekao da bih već odavno maknuo i sve ležeće policajce po gradu, montirao svakih 100 metara kameru...čim prijeđeš brzinu za 5 kilometara ili napraviš neki prekršaj u roku 24 sata preko eGrađana dobiješ kaznu, ako ne platiš u roku tri dana, sjeda ti na bankovni račun. Zagreb bi za mjesec dana grcao u novcu! Eh da, i te žute trake bi bile slobodne".
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