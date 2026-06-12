Oglas

"zakon postoji"

Zagrepčani pokrenuli peticiju: Žele da policija krene kažnjavati jednu vrstu vožnje

author
N1 Info
|
12. lip. 2026. 07:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_030326_147674279
Luka Antunac/PIXSELL

"Infrastruktura postoji, pravna osnova postoji, politička volja Grada postoji, jedino što nedostaje jest da MUP i prometna policija tu mogućnost zapravo i iskoriste."

Oglas

Pokrenuta je peticija kojom se traži da MUP i prometna policija Policijske uprave zagrebačke počnu provoditi sustavnu kontrolu i kažnjavanje vozača koji neovlašteno voze u žutim trakama na području Zagreba, uključujući obradu prekršaja putem postojećih nadzornih kamera, te da javno objave statistiku provedenih sankcija, prenosi Nikolina Orešković za Večernji list.

"Znamo kako to ide — i u špici i van nje. Privatni automobili bez ikakvog problema voze po traci namijenjenoj za javni prijevoz, a osobno ne znam nikoga tko je ikad platio kaznu zbog toga. Traka postoji, zakon postoji, a automobili i dalje voze gdje ne bi smjeli. Prema izjavama Pročelnika za promet Grada Zagreba Andra Pavune, Grad Zagreb postavio je i nastavlja postavljati prometne kamere po cijelom gradu.

Sam Pavuna potvrdio je da je tehnički bez problema moguće identificirati i kazniti vozače koji neovlašteno koriste žutu traku. Dakle, infrastruktura postoji, pravna osnova postoji, politička volja Grada postoji, jedino što nedostaje jest da MUP i prometna policija tu mogućnost zapravo i iskoriste", piše u opisuje peticije, a dodaje se i kako "svaka minuta kašnjenja tramvaja zbog automobila u žutoj traci znači da će se još jedan putnik sljedeći put odlučiti za auto".

Peticija se počela dijeliti društvenim mrežama, a na Redditu je sakupila više od sto komentara. "U UK fino imaš automatske kamere za žute trake pa se ti foliraj", piše u jednom od njih. U drugom korisnik dodaje: "Već sam 100 puta rekao da bih već odavno maknuo i sve ležeće policajce po gradu, montirao svakih 100 metara kameru...čim prijeđeš brzinu za 5 kilometara ili napraviš neki prekršaj u roku 24 sata preko eGrađana dobiješ kaznu, ako ne platiš u roku tri dana, sjeda ti na bankovni račun. Zagreb bi za mjesec dana grcao u novcu! Eh da, i te žute trake bi bile slobodne". 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
automobili cesta peticija promet zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ