Zagrepčani pokrenuli peticiju: Žele da policija krene kažnjavati jednu vrstu vožnje

Peticija se počela dijeliti društvenim mrežama, a na Redditu je sakupila više od sto komentara. "U UK fino imaš automatske kamere za žute trake pa se ti foliraj", piše u jednom od njih. U drugom korisnik dodaje: "Već sam 100 puta rekao da bih već odavno maknuo i sve ležeće policajce po gradu, montirao svakih 100 metara kameru...čim prijeđeš brzinu za 5 kilometara ili napraviš neki prekršaj u roku 24 sata preko eGrađana dobiješ kaznu, ako ne platiš u roku tri dana, sjeda ti na bankovni račun. Zagreb bi za mjesec dana grcao u novcu! Eh da, i te žute trake bi bile slobodne".