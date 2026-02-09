Kardiolog postaje ministar: Tko je Alen Ružić, HDZ-ov izbor za Piletićevog nasljednika?

Samo par tjedana nakon zamjene u Ministarstvu financija, premijer Andrej Plenković postavit će novog čovjeka i u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Čim je procurilo da, nakon odluke Upravnog suda oko inkluzivnog dodatka, odlazi ministar Marin Piletić, počelo se šuškati i o imenu njegovog nasljednika.
Prema informacijama iz HDZ-a, kandidat za novog ministra rada i socijalne politike trebao bi biti Alen Ružić, ravnatelj KBC Rijeka. Ružić uživa veliko povjerenje premijera Andreja Plenkovića, koji ga je nedavno kooptirao i u Predsjedništvo HDZ-a, piše tportal.
Po struci je specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije. Ujedino je i redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Dobitnik više nagrada iz područja struke i znanosti
Do 2011. godine bio je predsjednik Stručnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija i pročelnik Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju. Od 2011. bio je pročelnik Odjela za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca s ehokardiografskim laboratorijem Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka. Od 2022. je predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Rijeka, a od 2020. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
Dobitnik više nagrada iz područja struke i znanosti, institucijskih priznanja i nagrada stručnih društava, nagrade Hrvatske udruge bolesnika, godine 2020. po izboru svih studenata integriranog prediplomskog i diplomskog studija „Medicina“ izabran za najboljeg nastavnika Medicinskog fakulteta u Rijeci, dobitnik više nagrada za znanstvena postignuća u suradnji s mladim stručnjacima i studentima.
U HDZ-u je član od 2017.
Iako se uglavnom bavi medicinom, Ružić je lani na lokalnim izborima bio HDZ-ov kandidat za primorsko-goranskog župana. U HDZ-u je član od 2017., a njegov otac bio je jedan od osnivača stranke.
'Poriv je došao iznutra i to je bilo doba kada se najavljivalo okretanje europskim politikama. Osobno sam bio oduševljen našim predsjednikom Vlade Plenkovićem i njegovim stavovima', kazao je Ružić svojedobno u Nedjeljom u 2.
