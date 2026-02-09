Kardiolog postaje ministar: Tko je Alen Ružić, HDZ-ov izbor za Piletićevog nasljednika?

Do 2011. godine bio je predsjednik Stručnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija i pročelnik Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju. Od 2011. bio je pročelnik Odjela za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca s ehokardiografskim laboratorijem Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka. Od 2022. je predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Rijeka, a od 2020. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka.