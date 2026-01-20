Hrvati provaljivali u stanove po Njemačkoj: Uhićeni su u pokušaju bijega

Policija je u njemačkom Langenfeldu uhitila dvojicu muškaraca, 53-godišnjeg Hrvata i 66-godišnjeg hrvatsko-nizozemskog državljanina, osumnjičenih za provale u najmanje dva stana na području Wuppertala i Haana.
Nakon bijega s mjesta zločina, u vozilu su im pronađeni ukradeni nakit, parfemi i provalnički alat, a sud im je odredio istražni zatvor.
Uhićenja su provedena 16. siječnja u Langenfeldu, u blizini ulaza na autocestu A3, prenosi Fenix Magazin.
Prema policijskom priopćenju, u petak oko 15:55 sati dvojica osumnjičenika nasilno su provalila u stan u višestambenoj zgradi u Bonner Straße u Wuppertalu. Provalnici su pomoću alata nasilno otvorili prozor dnevnog boravka te ušli u stan, gdje su pretražili više ormara i ladica. Nakon toga su se uputili u stubište zgrade, gdje ih je zatekla 82-godišnja vlasnica stana, zbog čega su se dali u bijeg.
Svjedoci su policiji prijavili da su osumnjičenici pobjegli vozilom. Tom prilikom otuđili su gotovinu i nakit.
U sklopu intenzivne potrage, policijski službenici locirali su vozilo u bijegu na području Langenfelda. U vozilu su se nalazili 66-godišnji državljanin s hrvatsko-nizozemskim državljanstvom te 53-godišnji državljanin Hrvatske. Tijekom pretrage vozila pronađeni su i oduzeti razni komadi nakita i bočice parfema, koji su poslužili kao dokazni materijal. Također je zaplijenjen ruksak u kojem se nalazio sumnjivi provalnički alat, uključujući odvijače i pajser.
Daljnjom istragom utvrđeno je da su osumnjičenici prethodno provalili i u stan u višestambenoj zgradi u Landstraße u Haannu. Tom su prilikom otuđili najmanje dvije bočice parfema, koje su policijski službenici pronašli tijekom pretrage i koje je oštećena osoba nedvojbeno prepoznala.
Dvojica osumnjičenika, koji su već ranije kazneno evidentirani, privremeno su uhićeni. Po nalogu državnog odvjetništva, u subotu 17. siječnja 2026. godine izvedeni su pred istražnog suca, koji je odredio istražni zatvor za obojicu. Istraga je u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
