Hrvati provaljivali u stanove po Njemačkoj: Uhićeni su u pokušaju bijega

Prema policijskom priopćenju, u petak oko 15:55 sati dvojica osumnjičenika nasilno su provalila u stan u višestambenoj zgradi u Bonner Straße u Wuppertalu. Provalnici su pomoću alata nasilno otvorili prozor dnevnog boravka te ušli u stan, gdje su pretražili više ormara i ladica. Nakon toga su se uputili u stubište zgrade, gdje ih je zatekla 82-godišnja vlasnica stana, zbog čega su se dali u bijeg.