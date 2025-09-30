Oglas

5,5 stupnjeva

Potres pogodio Rusiju

N1 Info
30. ruj. 2025. 10:15
Rusija
Potres magnitude 5,5 stupnjeva po Richteru zabilježen je uz istočnu obalu Kamčatke, priopćio je EMSC.

Potres je zabilježen u 10:07 sati po lokalnom vremenu, 78 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog u Rusiji.

Epicentar je bio na dubini od 46,3 kilometra, javlja EMSC.

Potres Rusija

