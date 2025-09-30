Potres pogodio Rusiju

Potres magnitude 5,5 stupnjeva po Richteru zabilježen je uz istočnu obalu Kamčatke, priopćio je EMSC.
Potres je zabilježen u 10:07 sati po lokalnom vremenu, 78 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog u Rusiji.
Epicentar je bio na dubini od 46,3 kilometra, javlja EMSC.
#Earthquake (#землетрясение) possibly felt 49 sec ago in #RussianFederation. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 29, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/JRPfPhd8CZ
