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jačina 7,2 pa 7,5

Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, strahuje se da je mnogo mrtvih

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Hina
|
25. lip. 2026. 06:09
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07:06
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av5518
REUTERS

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stupnjeva po Richteru.

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5 Objava

07:06

prije 9 min.

Najmanje 32 poginulih i oko 700 ozlijeđenih

Najmanje 32 osobe poginule su u potresu, a oko 700 ih je ozlijeđeno, objavila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez.

To su prvi podaci o broju poginulih koje je iznijela, javlja BBC

06:20

prije 55 min.

Oglasio se Trump

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon snažnog potresa, poručivši da su Sjedinjene Države spremne pomoći te da je svim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje.

"Sjedinjene Američke Države spremne su, voljne i sposobne pomoći Venezueli", poručio je Trump.

Dodao je da je svim agencijama američke vlade naložio da budu spremne za brzo reagiranje, istaknuvši kako prve informacije s pogođenog područja "nisu dobre".

06:19

prije 56 min.

Spasilačke ekipe pretražuju ruševine urušenih višekatnica u potrazi za preživjelima, a glavna međunarodna zračna luka u Venezueli zatvorena je zbog ozbiljne štete koju su prouzročili potresi.

Delcy Rodríguez izrazila je sućut obiteljima stradalih, ali nije navela koliko je ljudi poginulo.

Američki geološki institut (USGS) upozorio je da se očekuje velik broj žrtava i velika materijalna šteta te procijenio da je riječ o katastrofi koja je vjerojatno zahvatila široko područje.

06:18

prije 57 min.

U Venezueli bio državni praznik, mnogi bili u kućama

Venezuela je slavila državni praznik pa je u trenutku potresa, koji su se dogodili u 18:04 po lokalnom vremenu, velik broj ljudi bio kod kuće.

Potresi su pogodili područje zapadno od Caracasa, a osjetili su se diljem zemlje te čak u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije.

Svjedoci su Reutersu rekli da su na njihovim zgradama nastale pukotine, a da je staklo u ulazu popucalo. U Valenciji su neki stanovnici naveli da su im zidovi popucali te da su, čim je prestalo podrhtavanje, napustili stanove.

06:17

prije 58 min.

Upozorenje za tsunami

Američki sustav za upozorenje na tsunami izdao je upozorenje za Portoriko te američke i britanske Djevičanske otoke, a mogućnost opasnih valova spomenuta je i za otoke uz venezuelansku obalu, među njima Arubu, Curacao i Bonaire.

Teme
potres u venezueli

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