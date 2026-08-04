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MUČENJE ŽIVOTINJA

Podignuta optužnica protiv žene u slučaju s Učke. Pronađeno 47 pasa i 30 lešina

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N1info
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04. kol. 2026. 13:35
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Azil za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka"

Podignuta optužnica protiv 77-godišnjakinje u slučaju s Učke. Tereti je se za mučenje životinja nakon pronalaska 47 pasa i 30 lešina.

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Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 77-godišnje hrvatske državljanke zbog 47 kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja te je riječkom Općinskom sudu predložilo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, slučaj je otkriven u svibnju ove godine na osamljenom imanju na području Vele Učke, gdje su pronađeni deseci živih pasa i približno 30 uginulih životinja.

Prema navodima optužnice, 77-godišnjakinja je od 2022. do 9. svibnja 2026. godine zajedno s partnerom, koji je u međuvremenu preminuo, držala pse različitih pasmina u izrazito lošim uvjetima.

Tužiteljstvo je tereti da životinjama nije osiguravala dovoljno hrane i vode, da im je ograničavala kretanje te da ih je držala u zatvorenim i nehigijenskim prostorima bez odgovarajuće veterinarske skrbi.

Psi su, prema optužnici, bili izgladnjeli i pothranjeni, s ranama te teško narušenog zdravstvenog stanja. Istraga je pokrenuta nekoliko dana nakon prometne nesreće u kojoj je poginuo partner optužene.

Veterinarima predala 47 živih pasa

Veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica ranije su naveli da ih žena u početku nije željela pustiti u kuću te da je tvrdila kako brine o dvadesetak pasa.

Nakon njihova inzistiranja, kroz prozor im je predala 47 živih i dva mrtva psa, jednog po jednog.

Životinje su potom zbrinute i prevezene uz pomoć dodatnih veterinarskih ekipa.

Lešine pronađene u škrinji, hladnjaku i kadi

Prema iskazima veterinara, stvarni razmjeri slučaja otkriveni su idućeg dana, kada ih je 77-godišnjakinja ponovno kontaktirala i rekla da se u kući nalaze još mačke i uginule životinje.

U škrinji koja se nalazila pokraj kuće, hladnjaku, ormarima i kadi pronađeno je oko 30 lešina u raspadnutom stanju.

Veterinari su unutrašnjost kuće opisali kao izrazito nehigijensku, s velikom količinom izmeta i otpada.

Istragom je, kako se navodi, utvrđeno i da su optužena i njezin pokojni partner ranije bili pod nadzorom nadležnih službi. Prije devet godina živjeli su na području Kostrene, gdje su također držali veći broj pasa u neprimjerenim uvjetima.

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