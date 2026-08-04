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NA TAJLANDU

Dječak preminuo nakon uboda smrtonosne meduze

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N1 Info
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04. kol. 2026. 13:07
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AFP
JAN BIELECKI/AFP

Tajlandske vlasti pojačale su nadzor nad pojavom smrtonosnih kubomeduza (box jellyfish) nakon što je 13-godišnji dječak preminuo od posljedica uboda tijekom kupanja na plaži Ban Fai Tha u okrugu Sichon, u pokrajini Nakhon Si Thammarat.

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Ministar prirodnih resursa i okoliša Suchart Chomklin izrazio je sućut obitelji dječaka te naložio Odjelu za morske i obalne resurse (DMCR) da u suradnji s drugim institucijama pojača sigurnosne mjere i spriječi slične tragedije.

Glavni ravnatelj DMCR-a Pinsak Suraswadi rekao je da su regionalni uredi dobili nalog za stalni nadzor rizičnih područja u suradnji s lokalnim vlastima, zdravstvenim službama i turističkim djelatnicima te za pravodobno upozoravanje javnosti.

Građanima i turistima savjetuje se da ne ulaze u more ako uoče otrovne meduze, da se pridržavaju uputa spasilaca i da meduze ni u kojem slučaju ne dodiruju, javlja Thai PBS.

Što učiniti u slučaju uboda kubomeduze?

Vlasti su ujedno podsjetile na pravilnu prvu pomoć u slučaju uboda kubomeduze. Ozlijeđenu osobu potrebno je odmah izvući iz mora, držati je što mirnijom i pozvati hitnu pomoć. Mjesto uboda treba neprekidno ispirati običnim alkoholnim octom najmanje 30 sekundi kako bi se zaustavilo otpuštanje otrova iz žarnih stanica.

Preostale dijelove ticala treba ukloniti pincetom ili štapićem, bez dodirivanja rukama, a ako osoba prestane disati ili izgubi puls, odmah treba započeti reanimaciju.

Stručnjaci upozoravaju da se na mjesto uboda ne smiju izlijevati slatka voda, obična voda ili alkohol te da se rana ne smije trljati ili masirati jer to može potaknuti dodatno otpuštanje otrova i pogoršati stanje.

DMCR je na plažama visokog rizika postavio stanice s octom i uputama za pružanje prve pomoći, a informacije o rizičnim područjima dostupne su putem mrežne stranice i mobilne aplikacije Marine Alert.

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kubomeduza meduze tajland

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