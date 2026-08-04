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Grmoja zatražio vojsku na granicama pa prozvao Anušića i Milanovića
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je u utorak zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice, pozivajući se na masovni ulazak Marokanaca u Ceutu, te prozvao ministra Anušića i ustvrdio da "nacionalna sigurnost uvelike ovisi o našoj nacionalnoj homogenosti“.
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Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja rekao je da je Španjolska nakon ulaska više od 60.000 Marokanaca u španjolsku enklavu Ceutu angažirala vojsku i počela postavljati barijere na moru. Države na migrantskim rutama, ustvrdio je, moraju slati "snažne i odvraćajuće poruke“.
Zatražio je "nultu stopu tolerancije“ prema nezakonitim prelascima i raspoređivanje vojske na ključne kritične točke. Rekao je da se "nikako ne može složiti s izjavom ministra Ivana Anušića“ da vojska na granici nije potrebna te ga optužio da se „u potpunosti priklonio globalističkom briselskom dijelu HDZ-a“.
Pozvao Milanovića da prizna da je bio u krivu
Naglasio je da je 2016., dok je Most sudjelovao u vlasti, izmijenjen zakon kako bi vojska mogla pomagati policiji u zaštiti granice. Predsjednika Republike Zorana Milanovića prozvao je jer je kao vrhovni zapovjednik "ismijavao Miru Bulja kada je predložio da vojska izađe na državnu granicu“.
"Volio bih vidjeti tog vrhovnog zapovjednika koji bi nakon odluke Vlade rekao da vojska ne može pomoći hrvatskoj policiji u zaštiti hrvatske granice“, rekao je Grmoja, poručivši da bi oni koji su Most ismijavali trebali "progutati ponos i reći da su bili u krivu“.
"Zamjena stanovništva"
Ustvrdio je da "nacionalna sigurnost, odnosno sigurnost hrvatskih obitelji, žena i djece, uvelike ovisi o našoj nacionalnoj homogenosti“. Poljsku, Mađarsku i druge nacionalno homogenije države opisao je kao najsigurnije i za noćne šetnje i općenito za život“. Most, dodao je, ne želi promjenu nacionalnog sastava Hrvatske ilegalnim migracijama i nekontroliranim uvozom strane radne snage te traži povratak kvota i određivanje država iz kojih strani radnici mogu dolaziti.
Na pitanje kome bi bila u interesu "zamjena stanovništva“, odgovorio da 'one koji zagovaraju otvorene granice mogu slobodno okarakterizirati kao one koji rade protiv hrvatske države, ali i protiv Europske unije kao zajednice suverenih država'.
Napad na BiH
Odbacio je tvrdnje da Most migrantskom temom pokušava osvojiti političke bodove, istaknuvši da vojsku na granici traži godinama. "Vide li ljudi što se događa u Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj? To je moja poruka ministru Božinoviću, Anušiću i ostalima“, kazao je.
Na podatak MUP-a da je broj evidentiranih nezakonitih prelazaka državne granice pao sa 69.726 u 2023. na 16.409 u 2025., odnosno za oko 76 posto, Grmoja je odgovorio da to ne govori što se može dogoditi nakon izbijanja nove krize. "Postoji mogućnost da netko u našem susjedstvu, ne trebam vam crtati, zakuha stvari. Tu govorim o BiH“, rekao je, spominjući ruski utjecaj u Republici Srpskoj i korištenje migracija kao sredstva političkog pritiska.
"Na primjeru Ceute vidjeli smo da ono što jučer nije bilo problem danas može postati“, poručio je.
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