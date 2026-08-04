Grmoja zatražio vojsku na granicama pa prozvao Anušića i Milanovića

Na podatak MUP-a da je broj evidentiranih nezakonitih prelazaka državne granice pao sa 69.726 u 2023. na 16.409 u 2025., odnosno za oko 76 posto, Grmoja je odgovorio da to ne govori što se može dogoditi nakon izbijanja nove krize. "Postoji mogućnost da netko u našem susjedstvu, ne trebam vam crtati, zakuha stvari. Tu govorim o BiH“, rekao je, spominjući ruski utjecaj u Republici Srpskoj i korištenje migracija kao sredstva političkog pritiska.