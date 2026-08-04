NIZAK VODOSTAJ DUNAVA
Šefica Uprave unutarnje plovidbe: Trenutno nemamo odgovor na ekstremno male vode
N1info , Ivan Hrstić
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04. kol. 2026. 13:20
| Novi dan
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Duška Kunštek, ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe, objasnila je Ivanu Hrstiću u Novom danu što se događa tijekom vodostajnih ekstrema na Dunavu.
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