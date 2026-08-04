Oglas

U SLAVONSKOM BRODU

Vandalizam u Slavonskom Brodu: Išarano spomen-obilježje poginuloj djeci. Oglasio se Medved

author
Hina
|
04. kol. 2026. 13:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_030826_156191447
Ivica Galovic/PIXSELL

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najoštrije je u utorak osudio vandalizam nad spomen-obilježjem "Prekinuto djetinjstvo" u Slavonskom Brodu, podignutim u znak sjećanja na djecu poginulu u Domovinskom ratu, poručivši da očekuje brzo otkrivanje i kažnjavanje počinitelja.

Oglas

Spomen-obilježje "Prekinuto djetinjstvo", podignuto u spomen na 28 djece poginule tijekom Domovinskog rata, u ponedjeljak je osvanulo išarano neprimjerenim grafitom ispisanim na kamenom dijelu memorijala. Medved je rekao kako je riječ o neprihvatljivom vandalskom činu usmjerenom protiv spomen-obilježja posvećenog najmlađim civilnim žrtvama Domovinskog rata.

PXL_030826_156191446
Ivica Galovic/PIXSELL

"Očekujem da će istražna tijela vrlo brzo pronaći počinitelje i da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Jednako tako očekujem da će oštećenja na spomen-obilježju biti što prije sanirana", izjavio je Medved u Hrvatskoj Dubici, gdje je boravio u povodu Dana općine te odao počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.

Podsjetio je da je spomen-obilježje postavljeno 2016. godine te da je kao ministar hrvatskih branitelja sudjelovao na njegovu otkrivanju.

Pozvao je na poštovanje pijeteta prema svim žrtvama Domovinskog rata, posebno prema djeci koja su, kako je rekao, nevina stradala tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku.

PXL_030826_156191450
Ivica Galovic/PIXSELL

"Poziv je svima koji imaju namjeru činiti ovakva djela da se prisjete izgubljenog i prekinutog djetinjstva te da ni na koji način ne oskvrnjuju spomen-obilježja podignuta u čast i sjećanje na ubijenu djecu", poručio je.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i pronašla počinitelja.

Teme
prekinuto djetinjstvo slavonski brod spomen-obilježje prekinuto djetinjstvo tomo medved

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ