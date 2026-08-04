U SLAVONSKOM BRODU
Vandalizam u Slavonskom Brodu: Išarano spomen-obilježje poginuloj djeci. Oglasio se Medved
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najoštrije je u utorak osudio vandalizam nad spomen-obilježjem "Prekinuto djetinjstvo" u Slavonskom Brodu, podignutim u znak sjećanja na djecu poginulu u Domovinskom ratu, poručivši da očekuje brzo otkrivanje i kažnjavanje počinitelja.
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Spomen-obilježje "Prekinuto djetinjstvo", podignuto u spomen na 28 djece poginule tijekom Domovinskog rata, u ponedjeljak je osvanulo išarano neprimjerenim grafitom ispisanim na kamenom dijelu memorijala. Medved je rekao kako je riječ o neprihvatljivom vandalskom činu usmjerenom protiv spomen-obilježja posvećenog najmlađim civilnim žrtvama Domovinskog rata.
"Očekujem da će istražna tijela vrlo brzo pronaći počinitelje i da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Jednako tako očekujem da će oštećenja na spomen-obilježju biti što prije sanirana", izjavio je Medved u Hrvatskoj Dubici, gdje je boravio u povodu Dana općine te odao počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
Podsjetio je da je spomen-obilježje postavljeno 2016. godine te da je kao ministar hrvatskih branitelja sudjelovao na njegovu otkrivanju.
Pozvao je na poštovanje pijeteta prema svim žrtvama Domovinskog rata, posebno prema djeci koja su, kako je rekao, nevina stradala tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku.
"Poziv je svima koji imaju namjeru činiti ovakva djela da se prisjete izgubljenog i prekinutog djetinjstva te da ni na koji način ne oskvrnjuju spomen-obilježja podignuta u čast i sjećanje na ubijenu djecu", poručio je.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i pronašla počinitelja.
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