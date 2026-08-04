Vandalizam u Slavonskom Brodu: Išarano spomen-obilježje poginuloj djeci. Oglasio se Medved

"Očekujem da će istražna tijela vrlo brzo pronaći počinitelje i da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Jednako tako očekujem da će oštećenja na spomen-obilježju biti što prije sanirana", izjavio je Medved u Hrvatskoj Dubici, gdje je boravio u povodu Dana općine te odao počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.