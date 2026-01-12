Povjerenik EK-a: EU može pomoći sigurnosti Grenlanda ako Danska to zatraži

Europska unija može štititi Grenland ako Danska to zatraži, rekao je u ponedjeljak europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius, upozoravajući da bi američko preuzimanje otoka predstavljalo kraj NATO-a.
Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da je SAD-u potreban Grenland, autonomni teritorij koji je dio Kraljevine Danske, tvrdeći da postojeća američka vojna prisutnost tamo nije dovoljna.
Danska i SAD, članice NATO-a, ovaj bi se tjedan trebale sastati kako bi razgovarale o Grenlandu. Kopenhagen i Nuuk naglašavaju da najveći otok na svijetu nije na prodaju, no Trump ne odbacuje da će ga preuzeti silom.
„Slažem se s danskom premijerkom da bi to predstavljalo kraj NATO-a, no imalo bi veoma, veoma negativnog odjeka i među ljudima”, rekao je Kubilius, prvi europski povjerenik za obranu, na sigurnosnoj konferenciji u Švedskoj.
Litvanac ne smatra da će doći do američke invazije, no naglasio je da članak 42.7 Ugovora o europskoj uniji obvezuje članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči s vojnom agresijom.
„To će prvenstveno ovisiti o Danskoj, kako će reagirati i koji će biti njezin stav, no definitivno postoji obaveza za članice da si pomognu ako je jedna od njih suočena s vojnom agresijom”, poručio je.
