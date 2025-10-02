Tomašević odgovorio Crkvi i Mostu: Kurikulum se nije ni počeo izrađivati, a krenulo se s napadima

Nakon što je otvorio radove na novoj osnovnoj školi u Laništu, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na novinarska pitanja, komentirao je peticiju protiv uvođenja zdravstvenog odgoja, koju je pokrenuo Most.
'Kurikulum se još nije počeo izrađivati, a krenulo se s napadima. Držimo se našeg programa, a on je transparentan. Imenovano je povjerenstvo i roditelji će sami odabrati žele li da njihovo dijete to pohađa jer je riječ o izvannastavnoj aktivnosti. Zagreb nije prvi grad koji ga uvodi i ne sjećam se da je u Rijeci bilo ovakvih komentara kad se uvodio zdravstveni odgoj. Radi se tu i o prevenciji ovisnosti i mentalnom zdravlju, a ne samo o seksualnom odgoju. Nadamo se da će biti uveden za školsku godinu 2026./27.', rekao je gradonačelnik, piše tportal.
Upitan da komentira navode Crkve da se radi o razornoj aktivnosti, naveo je da kurikulum nije ni izrađen i da će škole i roditelji odabrati što žele.
Govoreći o ukidanju poreza na mirovine, koji je jučer najavio resorni ministar Marin Piletić, Tomašević je rekao da to apsolutno podržava, bez obzira što će to ići na teret gradova i općina.
'To su govorili i naši saborski zastupnici i predlagali su da se ukine. Bila je i inicijativa kluba Dalije Orešković i Anke Mrak Taritaš. Jasno je da će to biti na štetu prihoda gradova. Slažem se s tim i podržavam. Cifra od 20 milijuna eura, koliko bi Zagreb zbog toga trebao izgubiti, nije točna. Prema našim izračunima, radi se o tri puta većem iznosu, barem za ovu godinu. Ako se uvede u 2027. godini, bit će i više. Unatoč tome, ja to podržavam jer će pomoći životu naših umirovljenika', rekao je Tomašević.
Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, komentirala je slučaj vršnjačkog nasilja u Trgovačkoj školi.
'Zabrinjavajući je trend koji vidimo u posljednje vrijeme i to nas sve kao društvo treba zabrinuti. Grad Zagreb napravio sve što je u njegovoj moći po pitanju sigurnosti u obrazovnim ustanovama te da se problem mora cjelokupno rješavati na razini svih institucija. Napravili smo jako velike napore za podizanje sigurnosti u školama, uložili smo preko pet milijuna eura u sve aspekte sigurnosti, u zgrade, u brave i u videonadzor', rekla je Dolenec i naglasila da je upravo ovaj posljednji incident snimljen videonadzorom te će ga procesuirati policija.
Navela je da je ovo fenomen na koji se mora odgovoriti i efikasnije iz policije, što očito sada nije slučaj, kao i druge nadležne institucije, kao što je Zavod sa socijalnu skrb.
