Tomašević odgovorio Crkvi i Mostu: Kurikulum se nije ni počeo izrađivati, a krenulo se s napadima

'Kurikulum se još nije počeo izrađivati, a krenulo se s napadima. Držimo se našeg programa, a on je transparentan. Imenovano je povjerenstvo i roditelji će sami odabrati žele li da njihovo dijete to pohađa jer je riječ o izvannastavnoj aktivnosti. Zagreb nije prvi grad koji ga uvodi i ne sjećam se da je u Rijeci bilo ovakvih komentara kad se uvodio zdravstveni odgoj. Radi se tu i o prevenciji ovisnosti i mentalnom zdravlju, a ne samo o seksualnom odgoju. Nadamo se da će biti uveden za školsku godinu 2026./27.', rekao je gradonačelnik, piše tportal.