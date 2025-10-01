VIDEO / Blokiran kolodvor u Napulju zbog presretanja flotile: Prosvjedi diljem Europe

Yara Nardi / REUTERS

Prosvjedi su izbili u Napulju u Italiji nakon presretanja Global Sumud Flotille. Stanovnici Grčke, Njemačke, Belgije, Španjolske, Francuske, Belgije i Turske također su se pobunili nakon presretanja flotile koja broji 40-ak brodova, a koje se počelo odvijati u srijedu oko 20 sati, nekih 120 kilometara od obale

Italija

Držeći se obećanja da će djelovati i "blokirati sve", ako posada bude ozlijeđena, talijanski sindikati i prosvjednici blokirali su željeznički kolodvor u Napulju, javlja TRT World dok RAI izvještava o 10 tisuća prosvjednika u Rimu.

Otprilike 10.000 pro-palestinskih prosvjednika izašlo je na ulice Rima u znak podrške Flotili. Prosvjednici su stigli do Piazze San Silvestro.

Protests erupt in Naples, Italy after the Global Sumud Flotilla's interception.

Keeping their promise to act if crew were harmed, Italian Unions and protesters block the Naples train station pic.twitter.com/6h8YsPtWp3 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Uzvici "Slobodna Palestina" čuju se i na ulicama Firence gdje je više stotina ljudi izašlo na ulice.

🇵🇸🇮🇹 FLORENCE I Des MILLIERS de personnes réunies ce soir pour défendre la flottille : étudiants, travailleurs réunis par l’USB et collectifs palestiniens partent en manifestation sauvage. pic.twitter.com/x9fArHj7cf — Révolution Permanente (@RevPermanente) October 1, 2025

Najveći talijanski sindikat pozvao je na opći štrajk za petak u znak prosvjeda zbog postupanja s flotilom koja je htjela donijeti pomoć u Gazu, navodi se u priopćenju.

In support of the global sumud flotilla activist in Berlin gather in the central station to protest . pic.twitter.com/GZE9KSZ0xj — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Njemačka

U Berlinu se također odvijaju prosvjedi podrške Palestini i pobune protiv izraelskog presretanja u međunarodnim vodama. Podsjetimo, presretanja su se dogodila 120 kilometara od obale.

Massive crowds gathered in front of Berlin's Central Station in solidarity with Gaza and the Sumud Flotilla, following the Israeli interceptions in international waters. pic.twitter.com/ECZzNho6vN — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 1, 2025

Grčka

Na ulice su u srijedu izašli i stanovnici Grčke - Atenjani su se uputili pred svoje ministarstvo vanjskih poslova zahtijevajući "Slobodnu Palestinu."

Svi prosvjedi djeluju spontano, no broj građana se oko ponoći - ne smanjuje.

Protest outside the Foreign Ministry in Athens, Greece, as Israel intercepts humanitarian flotilla headed to #Gaza pic.twitter.com/dFd5xZ3Jvb — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) October 1, 2025

Francuska

Do spontanog prosvjeda došlo je i na ulicama Pariza gdje su se građani okupili na glavnom gradskom trgu.

⚡️🇫🇷BREAKING:



Ongoing demonstration at Place de la République in Paris to protest against the illegal arrest of the Global SumudFlotilla by Israel.

pic.twitter.com/pm4yjJ2RIw — Suppressed News. (@SuppressedNws1) October 1, 2025

Španjolska

I na ulicama Barcelone odjekuje "Slobodna Palestina".

With “Free Palestine” chants, protest erupts in Barcelona denouncing the Israeli attack on the Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/vcTJK4OUUS — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2025

Belgija

Prosvjedi su se održali i u Belgiji, Bruxellesu.

URGENT — Brussels: A spontaneous protest has erupted in support of the Global Sumud Flotilla as Israeli forces begin interception. After gathering at Place de la Bourse, demonstrators are now marching toward the Foreign Ministry. pic.twitter.com/ZwpE6OZFx2 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Turska

U Turskoj su se građani okupili pred američkom ambasadom u Istanbulu.

Mass protests erupt in several European capitals in condemnation of the Israeli navy’s raid on the "Freedom Flotilla" aiming to break the siege on Gaza. These live scenes are now from in front of the U.S. Embassy in Istanbul. pic.twitter.com/DVydFjjhkQ — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) October 1, 2025

20 ratnih brodova preselo dio flotile

Kako smo ranije izvijestili, u 19:25, otprilike 20 izraelskih ratnih brodova približilo se flotili i naredilo brodovima da ugase motore, rekli su aktivisti na društvenim mrežama.

Snimka uživo s flotile prikazivala je putnike kako sjede u polukrugu, noseći prsluke za spašavanje, dok su čekali presretanje. Prijenos je ubrzo prekinut.

🚨 BREAKING: The Global Sumud Flotilla is being intercepted by the Israeli navy.



So close to Gaza, yet so far.



The criminal entity will not allow a single vessel to reach the starving. Even mercy is blockaded.



A state so terrified of compassion it blockades bread & medicine.… pic.twitter.com/bMduEvJe8j — Hala Jaber (@HalaJaber) October 1, 2025

"Naša plovila se ilegalno presreću", glasila je poruka na Instagram stranici flotile u srijedu navečer. "Kamere su isključene, a na plovila su se ukrcala vojna lica. Aktivno radimo na potvrdi sigurnosti i statusa svih sudionika na brodu."

Izrael preuzeo kontrolu nad šest plovila

Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad šest plovila: Sirus; Alma; Spectra; Hoga; Adara; i Deir Yassin. Međutim, svjedoci su izvijestili da se neki brodovi još uvijek kreću naprijed, dok su izraelski ratni brodovi pokušavali blokirati njihov prolaz vodenim topovima.

Snimka koju je emitirao Sky Italia prikazuje aktiviste na palubi pogođene snažnim mlazovima vode. Oni na brodu rekli su da su također čuli glasne udarce u blizini nekoliko plovila, za koje se vjeruje da su to šok bombe bačene s dronova.