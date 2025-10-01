Oglas

VIDEO / Blokiran kolodvor u Napulju zbog presretanja flotile: Prosvjedi diljem Europe

N1 Info
01. lis. 2025. 23:35
prosvjedi za palestinu, global sumud flotilla
Yara Nardi / REUTERS

Prosvjedi su izbili u Napulju u Italiji nakon presretanja Global Sumud Flotille. Stanovnici Grčke, Njemačke, Belgije, Španjolske, Francuske, Belgije i Turske također su se pobunili nakon presretanja flotile koja broji 40-ak brodova, a koje se počelo odvijati u srijedu oko 20 sati, nekih 120 kilometara od obale

Oglas


Italija

Držeći se obećanja da će djelovati i "blokirati sve", ako posada bude ozlijeđena, talijanski sindikati i prosvjednici blokirali su željeznički kolodvor u Napulju, javlja TRT World dok RAI izvještava o 10 tisuća prosvjednika u Rimu.

Otprilike 10.000 pro-palestinskih prosvjednika izašlo je na ulice Rima u znak podrške Flotili. Prosvjednici su stigli do Piazze San Silvestro.

Uzvici "Slobodna Palestina" čuju se i na ulicama Firence gdje je više stotina ljudi izašlo na ulice.

Najveći talijanski sindikat pozvao je na opći štrajk za petak u znak prosvjeda zbog postupanja s flotilom koja je htjela donijeti pomoć u Gazu, navodi se u priopćenju.

Njemačka

U Berlinu se također odvijaju prosvjedi podrške Palestini i pobune protiv izraelskog presretanja u međunarodnim vodama. Podsjetimo, presretanja su se dogodila 120 kilometara od obale.

Grčka

Na ulice su u srijedu izašli i stanovnici Grčke - Atenjani su se uputili pred svoje ministarstvo vanjskih poslova zahtijevajući "Slobodnu Palestinu."

Svi prosvjedi djeluju spontano, no broj građana se oko ponoći - ne smanjuje.

Francuska

Do spontanog prosvjeda došlo je i na ulicama Pariza gdje su se građani okupili na glavnom gradskom trgu.

Španjolska

I na ulicama Barcelone odjekuje "Slobodna Palestina".

Belgija

Prosvjedi su se održali i u Belgiji, Bruxellesu.

Turska

U Turskoj su se građani okupili pred američkom ambasadom u Istanbulu.

20 ratnih brodova preselo dio flotile

Kako smo ranije izvijestili, u 19:25, otprilike 20 izraelskih ratnih brodova približilo se flotili i naredilo brodovima da ugase motore, rekli su aktivisti na društvenim mrežama.

Snimka uživo s flotile prikazivala je putnike kako sjede u polukrugu, noseći prsluke za spašavanje, dok su čekali presretanje. Prijenos je ubrzo prekinut.

"Naša plovila se ilegalno presreću", glasila je poruka na Instagram stranici flotile u srijedu navečer. "Kamere su isključene, a na plovila su se ukrcala vojna lica. Aktivno radimo na potvrdi sigurnosti i statusa svih sudionika na brodu."

Izrael preuzeo kontrolu nad šest plovila

Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad šest plovila: Sirus; Alma; Spectra; Hoga; Adara; i Deir Yassin. Međutim, svjedoci su izvijestili da se neki brodovi još uvijek kreću naprijed, dok su izraelski ratni brodovi pokušavali blokirati njihov prolaz vodenim topovima.

Snimka koju je emitirao Sky Italia prikazuje aktiviste na palubi pogođene snažnim mlazovima vode. Oni na brodu rekli su da su također čuli glasne udarce u blizini nekoliko plovila, za koje se vjeruje da su to šok bombe bačene s dronova.

