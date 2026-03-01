Bliski istok gori
Ministarstvo objavilo upozorenje za hrvatske državljane u UAE-u
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u nedjelju je preporučilo hrvatskim državljanima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da borave u zatvorenom dalje od prozora te da izbjegavaju izlaske i velika okupljanja, nakon što je u toj zemlji u iranskim napadima poginulo troje ljudi.
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Zrinjevac upozorava da ne izlaze ni u slučaju prekida komunikacijskih veza. "Čekajte uspostavu signala za nove informacije", objavilo je ministarstvo na Facebooku.
Hrvatski konzulat u najmnogoljudnijem gradu UAE-a Dubaiju pomno prati razvoj situacije, navodi se.
Ministarstvo je ranije objavilo da u toj zemlji savezniku SAD-a živi oko 2000 Hrvata, a obično boravi njih između 500 i 1000.
U Iranu, koji su napali Izrael i Sjedinjene Američke Države i koji je odgovorio napadima na američke baze diljem Perzijskog zaljeva, još je desetak hrvatskih državljana, objavilo je ministarstvo koje kaže da oni zasad nisu zatražili nikakvu pomoć.
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