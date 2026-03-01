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Bliski istok gori

Ministarstvo objavilo upozorenje za hrvatske državljane u UAE-u

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Hina
|
01. ožu. 2026. 17:34
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MVEP
MVEP

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u nedjelju je preporučilo hrvatskim državljanima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da borave u zatvorenom dalje od prozora te da izbjegavaju izlaske i velika okupljanja, nakon što je u toj zemlji u iranskim napadima poginulo troje ljudi.

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Zrinjevac upozorava da ne izlaze ni u slučaju prekida komunikacijskih veza. "Čekajte uspostavu signala za nove informacije", objavilo je ministarstvo na Facebooku. 

Hrvatski konzulat u najmnogoljudnijem gradu UAE-a Dubaiju pomno prati razvoj situacije, navodi se.

Ministarstvo je ranije objavilo da u toj zemlji savezniku SAD-a živi oko 2000 Hrvata, a obično boravi njih između 500 i 1000. 

U Iranu, koji su napali Izrael i Sjedinjene Američke Države i koji je odgovorio napadima na američke baze diljem Perzijskog zaljeva, još je desetak hrvatskih državljana, objavilo je ministarstvo koje kaže da oni zasad nisu zatražili nikakvu pomoć. 

Teme
bliski istok hrvatski državljani iran konzularna pomoć upozorenje putnicima

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