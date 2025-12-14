Premijer Australije: Ovo zlo je nepojmljivo

Najmanje 11 ljudi ubijeno je u napadu vatrenim oružjem na Židove koji su na plaži Bondi u Sydneyju slavili Hanuku, što su australski dužnosnici ocijenili ciljanim antisemitskim napadom.
Poginuo je i jedan napadač. Drugi je u kritičnom stanju, a policija istražuje je li sudjelovao i treći, rekao je novinarima načelnik policije Novog Južnog Walesa, Mal Lanyon.
Među 29 ozlijeđenih koji su odvedeni u bolnicu nalaze se i dvojica policajaca, dodao je.
Hrabri prolaznik spriječio veću tragediju
Vlasti su istaknule da bi daleko više ljudi poginulo da nije bilo prolaznika, kojeg su lokalni mediji identificirali kao vlasnika voćarne Ahmeda Al-Ahmeda (43), koji je, prema videosnimci, napao jednog napadača s leđa i oteo mu pušku iz ruku.
"Noćas je mnogo, mnogo ljudi živo zahvaljujući njegovoj hrabrosti", rekao je premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns, proglasivši ga "istinskim junakom".
Pirotehničari rade na nekoliko sumnjivih improviziranih eksplozivnih naprava, rekao je Lanyon.
A bystander who was identified to be Ahmed El Ahmad a 43-year-old Muslim father of 2, jumped in to disarm one of the shooters at the Bondi beach mass shooting.— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) December 14, 2025
He was shot twice, but is recovering. pic.twitter.com/VZfB1gkPzF
Reakcije vlasti i sigurnosnih službi
Mike Burgess, visoki australski obavještajni dužnosnik, rekao je da je jedan od sumnjivaca poznat vlastima, ali nisu ga smatrali neposrednom opasnošću.
Australski premijer Anthony Albanese sazvao je sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost i osudio napad, rekavši da je takvo zlo "nepojmljivo".
"Ovo je ciljani napad na australske Židove prvoga dana Hanuke, koji bi trebao biti dan radosti, slavljenja vjere", rekao je.
"U ovom mračnom trenutku za našu naciju, naša policija i sigurnosne agencije rade na otkrivanju svih koji su povezani s ovim zločinom."
Svjedočanstva i kontekst napada
Očevici su rekli da je pucnjava na poznatoj plaži, koja je bila prepuna ljudi, trajala desetak minuta. Stotine ljudi razbježale su se po plaži i obližnjim ulicama i parkovima.
Policija je rekla da je na proslavi Hanuke bilo oko tisuću ljudi.
Riječ je o najozbiljnijem incidentu u nizu antisemitskih napada na sinagoge, zgrade i automobile u Australiji od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u listopadu 2023.
Židovska zajednica u Australiji
Židovska dijaspora u Australiji je malena, ali duboko integrirana u zajednicu. Oko 150.000 ljudi izjašnjava se Židovima u zemlji od 27 milijuna stanovnika. Gotovo trećina ih živi u istočnim predgrađima Sydneyja, uključujući Bondi.
Masovne pucnjave u Australiji su rijetke. Australija je jedna od najsigurnijih zemalja u svijetu.
Ovaj napad najgori je od 1996. kada je napadač ubio 35 ljudi u Tasmaniji.
Međunarodne reakcije i osude
"Antisemitizmu nema mjesta u ovom svijetu. Molimo se za žrtve ovog stravičnog napada, židovsku zajednicu i narod Australije", napisao je na platformi X američki državni tajnik Marco Rubio.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar okrivio je za napad propust da se suzbije antisemitizam u Australiji.
"To su rezultati antisemitskog divljanja na ulicama Australije u zadnje dvije godine, praćenog antisemitskim i huškačkim pozivima da se 'globalizira intifada', što se danas ostvarilo."
Reakcije židovske zajednice i vjerskih predstavnika
"Ako smo namjerno bili meta napada na ovakav način, razmjere toga nitko od nas nije mogao ni zamisliti. To je strašno", rekao je Alex Ryvchin, čelnik Izvršnog vijeća australskih Židova, za Sky News, dodajući da je u napadu ozlijeđen njegov savjetnik za medije.
Napad je osudilo i Vijeće imama Australije: "Takvim nasilnim djelima i zločinima nema mjesta u našem društvu. Odgovorni moraju u potpunosti odgovarati i suočiti se s punom snagom zakona", prema priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare