Oglas

11 ubijenih na hanuku

Premijer Australije: Ovo zlo je nepojmljivo

author
Hina
|
14. pro. 2025. 19:27
sydney
JEREMY PIPER / REUTERS

Najmanje 11 ljudi ubijeno je u napadu vatrenim oružjem na Židove koji su na plaži Bondi u Sydneyju slavili Hanuku, što su australski dužnosnici ocijenili ciljanim antisemitskim napadom.

Oglas

Poginuo je i jedan napadač. Drugi je u kritičnom stanju, a policija istražuje je li sudjelovao i treći, rekao je novinarima načelnik policije Novog Južnog Walesa, Mal Lanyon.

Među 29 ozlijeđenih koji su odvedeni u bolnicu nalaze se i dvojica policajaca, dodao je.

Hrabri prolaznik spriječio veću tragediju

Vlasti su istaknule da bi daleko više ljudi poginulo da nije bilo prolaznika, kojeg su lokalni mediji identificirali kao vlasnika voćarne Ahmeda Al-Ahmeda (43), koji je, prema videosnimci, napao jednog napadača s leđa i oteo mu pušku iz ruku.

"Noćas je mnogo, mnogo ljudi živo zahvaljujući njegovoj hrabrosti", rekao je premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns, proglasivši ga "istinskim junakom".

Pirotehničari rade na nekoliko sumnjivih improviziranih eksplozivnih naprava, rekao je Lanyon.

Reakcije vlasti i sigurnosnih službi

Mike Burgess, visoki australski obavještajni dužnosnik, rekao je da je jedan od sumnjivaca poznat vlastima, ali nisu ga smatrali neposrednom opasnošću.

Australski premijer Anthony Albanese sazvao je sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost i osudio napad, rekavši da je takvo zlo "nepojmljivo".

"Ovo je ciljani napad na australske Židove prvoga dana Hanuke, koji bi trebao biti dan radosti, slavljenja vjere", rekao je.

"U ovom mračnom trenutku za našu naciju, naša policija i sigurnosne agencije rade na otkrivanju svih koji su povezani s ovim zločinom."

Svjedočanstva i kontekst napada

Očevici su rekli da je pucnjava na poznatoj plaži, koja je bila prepuna ljudi, trajala desetak minuta. Stotine ljudi razbježale su se po plaži i obližnjim ulicama i parkovima.

Policija je rekla da je na proslavi Hanuke bilo oko tisuću ljudi.

Riječ je o najozbiljnijem incidentu u nizu antisemitskih napada na sinagoge, zgrade i automobile u Australiji od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u listopadu 2023.

Židovska zajednica u Australiji

Židovska dijaspora u Australiji je malena, ali duboko integrirana u zajednicu. Oko 150.000 ljudi izjašnjava se Židovima u zemlji od 27 milijuna stanovnika. Gotovo trećina ih živi u istočnim predgrađima Sydneyja, uključujući Bondi.

Masovne pucnjave u Australiji su rijetke. Australija je jedna od najsigurnijih zemalja u svijetu.

Ovaj napad najgori je od 1996. kada je napadač ubio 35 ljudi u Tasmaniji.

Međunarodne reakcije i osude

"Antisemitizmu nema mjesta u ovom svijetu. Molimo se za žrtve ovog stravičnog napada, židovsku zajednicu i narod Australije", napisao je na platformi X američki državni tajnik Marco Rubio.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar okrivio je za napad propust da se suzbije antisemitizam u Australiji.

"To su rezultati antisemitskog divljanja na ulicama Australije u zadnje dvije godine, praćenog antisemitskim i huškačkim pozivima da se 'globalizira intifada', što se danas ostvarilo."

Reakcije židovske zajednice i vjerskih predstavnika

"Ako smo namjerno bili meta napada na ovakav način, razmjere toga nitko od nas nije mogao ni zamisliti. To je strašno", rekao je Alex Ryvchin, čelnik Izvršnog vijeća australskih Židova, za Sky News, dodajući da je u napadu ozlijeđen njegov savjetnik za medije.

Napad je osudilo i Vijeće imama Australije: "Takvim nasilnim djelima i zločinima nema mjesta u našem društvu. Odgovorni moraju u potpunosti odgovarati i suočiti se s punom snagom zakona", prema priopćenju.

Teme
NAPAD U AUSTRALIJI antissemitizam ŽIDOVI

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ