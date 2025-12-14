FOTO / Pucnjava na poznatoj australskoj plaži: Raste broj žrtava. Policija: Riječ je o terorističkom činu

Masovna pucnjava na plaži Bondi u nedjelju pokraj Sydneya, u kojoj je 11 mrtvih, napad je na židovsku zajednicu, rekli su najviši australski dužnosnici, a policija je ocijenila da se radi o terorističkom napadu.
Australski premijer Anthony Albanese rekao je da se radi o pogubnom terorističkom napadu na australske Židove prvog dana Hanuke ocijenivši da je teško pojmiti zlo koje se dogodilo.
„Čin zlog antisemitizma, terorizma koji je pogodio srce naše nacije“ kazao je Albanese.
Poručio je da će se uložiti svi napori kako bi se zajamčila sigurnost i zaštita židovske zajednice i dodao da policija i sigurnosne agencije rade na otkrivanju svih osoba povezanih s tim ciljanim napadom.
Masovna pucnjava na plaži Bondi u Sydneyu bila je "osmišljena kako bi ciljala židovsku zajednicu u Sydneyu prvog dana Hanuke", rekao je premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns.
"Ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s obiteljima i pristašama, uništeno je ovim užasnim zlim napadom", rekao je na konferenciji za novinare.
"Naše srce krvari za australsku židovsku zajednicu", rekao je Minns, opisujući pucnjavu kao teroristički napad.
Svjedoci su rekli da su se stotine ljudi okupile na poznatoj plaži kako bi u nedjelju obilježili početak židovskog festivala Hanuke.
U napadu dvije naoužane osobe ubijeno je 11 osoba, a još 29 je ozlijeđeno, rekla je policija.
U automobilu jednog od napadača u Sydneyu otkrivena je "eksplozivna naprava kućne izrade", prenio je Afp pozivajući se na policiju, a Reuters dodaje da je policija objavila da pirotehnička jedinica radi na uklanjanju nekoliko sumnjivih improvoziranih naprava.
"Pucnjava je rezultat antisemitskog divljanja u Australiji"
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar oštro je kritizirao australsku vladu nakon smrtonosne pucnjave na događaju povodom blagdana Hanuke u Sydneyju u nedjelju, opisavši ovu tragediju "rezultatom antisemitskog divljanja po ulicama Australije".
"Zgrožen sam ubilačkom pucnjavom na događaju povodom Hanuke u Sydneyju u Australiji", objavio je Saar na društvenoj mreži X.
Rekao je da je židovska zajednica meta napada te da je nedjeljna pucnjava rezultat "antisemitskog divljanja na ulicama Australije u protekle dvije godine".
"Australska vlada, koja je primila bezbrojne znakove upozorenja, mora se urazumiti!", napisao je šef izraelske diplomacije, prenosi dpa.
Međunarodni čelnici osuđuju antisemitski napad
Međunarodni čelnici, među kojima i talijanska premijerka, francuski predsjednik i predsjednica Europske komisije, osudili su "antisemitski" napad na poznatoj sydneyskoj plaži Bondi, gdje je u pucnjavi ubijeno 11 ljudi.
"Još jednom snažno osuđujući sve oblike nasilja i antisemitizma, Italija izražava sućut žrtvama i bliskost s njihovim voljenima, ozlijeđenima, članovima židovske zajednice i potvrđuje svoje prijateljstvo s australskim narodom", napisala je talijanska premijerka Giorgia Meloni na X-u, izrazivši "duboku tugu".
Francuska "će se nastaviti neumoljivo boriti protiv antisemitske mržnje", istaknuo je francuski predsjednik Emmanuel Macron nedugo nakon što su objavljene informacije o napadu.
Izraelski predsjednik Isaac Herzog pucnjavu je osudio, nazvavši je "okrutnim napadom na Židove" te je pozvao Australiju da se više angažira na borbi protiv antisemitizma.
"Upravo u ovome trenutku našu braću i sestre u Sydneyu napali su teroristi u vrlo okrutnome napadu na židovske vjernike, koji su na plaži Bondi željeli zapaliti prvu svijeću za Hanuku", rekao je Herzog u govoru na događanju u Jeruzalemu.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je "šokirana" napadom u Sydneyu te je osudila "strašan čin nasilja nad židovskom zajednicom". "Europa stoji uz Australiju i židovske zajednice posvuda u svijetu. Ujedinjeni smo protiv nasilja, antisemitizma i mržnje", napisala je Von der Leyen na X-u.
"Ovaj užasan čin nasilja nad židovskom zajednicom mora se nedvosmisleno osuditi", dodala je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
"Duboko uznemirujuće vijesti stižu iz Australije", napisao je na X-u britanski premijer Keir Starmer. "Ujedinjeno Kraljevstvo izražava sućut svima pogođenima strašnim napadom na plaži Bondi. Pratimo razvoj događaja", dodao je.
Pucnjava u nedjelju koju su izvele dvije osobe, a u kojoj je smrtno stradalo 11 ljudi, usmjerena je na židovsku zajednicu, rekao je premijer australske savezne države Novi Južni Wales, Chris Minns.
"Ovaj je napad usmjeren na židovsku zajednicu u Sydneyu prvoga dana Hanuke", židovskoga blagdana koji je okupljeno mnoštvo u tom trenutku proslavljalo na plaži, rekao je Minns na konferenciji za novinare.
Šef državne policije Mal Lanyon kazao je da je riječ o "terorističkom činu".
