Premijer Kambodže nominirao Trumpa za Nobelovu nagradu za mir

Kambodžanski premijer izjavio je u četvrtak da je nominirao predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, istakavši njegovo "izvanredno državništvo" u zaustavljanju graničnog sukoba između Kambodže i Tajlanda.
Oglas
Hun Manet objavio je to na Facebooku kasno u četvrtak, uz fotografiju američkog predsjednika i pismo koje je poslano norveškom Nobelovom odboru.
U pismu se veliča Trumpova intervencija kao jedan od primjera njegovih "iznimnih postignuća u deeskalaciji napetosti u jednoj od najnestabilnijih regija svijeta".
Reuters je izvijestio da su Trumpovim pozivom čelnicima Tajlanda i Kambodže 26. srpnja ponovno pokrenuti napori da se okonča jedan od najintenzivnijih sukoba između tih dvaju susjeda u novijoj povijesti.
To je dovelo do prekida vatre dogovorenog u Maleziji 28. srpnja. Dvije zemlje složile su se u četvrtak da će se pobrinuti da neprijateljstva opet ne rasplamsaju i pozvati promatrače iz jugoistočne Azije.
Pakistanske su vlasti u lipnju najavile da će preporučiti Trumpa za Nobelovu nagradu za mir zbog njegova rada na rješavanju sukoba s Indijom, a isto je prošlog mjeseca najavio i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas