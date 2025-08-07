Oglas

"Zbog iznimnih postignuća"

Premijer Kambodže nominirao Trumpa za Nobelovu nagradu za mir

author
Hina
|
07. kol. 2025. 20:04
AFP_Hun Manet
MOHD RASFAN / AFP

Kambodžanski premijer izjavio je u četvrtak da je nominirao predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, istakavši njegovo "izvanredno državništvo" u zaustavljanju graničnog sukoba između Kambodže i Tajlanda.

Hun Manet objavio je to na Facebooku kasno u četvrtak, uz fotografiju američkog predsjednika i pismo koje je poslano norveškom Nobelovom odboru.

U pismu se veliča Trumpova intervencija kao jedan od primjera njegovih "iznimnih postignuća u deeskalaciji napetosti u jednoj od najnestabilnijih regija svijeta".

Reuters je izvijestio da su Trumpovim pozivom čelnicima Tajlanda i Kambodže 26. srpnja ponovno pokrenuti napori da se okonča jedan od najintenzivnijih sukoba između tih dvaju susjeda u novijoj povijesti.

To je dovelo do prekida vatre dogovorenog u Maleziji 28. srpnja. Dvije zemlje složile su se u četvrtak da će se pobrinuti da neprijateljstva opet ne rasplamsaju i pozvati promatrače iz jugoistočne Azije.

Pakistanske su vlasti u lipnju najavile da će preporučiti Trumpa za Nobelovu nagradu za mir zbog njegova rada na rješavanju sukoba s Indijom, a isto je prošlog mjeseca najavio i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Teme
