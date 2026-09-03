Preminula Gloria Steinem, feministička ikona

Taymor je režirala film The Glorias iz 2020., koji prikazuje različita razdoblja Steinemina života, a temelji se na njezinoj autobiografiji My Life on the Road iz 2015., koja je postala bestseler. Steinem je bila i tema predstave Gloria: A Life iz 2018. te HBO-ova dokumentarca Gloria: In Her Own Words iz 2011. godine.