FOTO / Na Međunarodni dan žena Noćni marševi i u Osijeku, Rijeci i Puli

"Osmi mart za nas nije dan poklanjanja cvijeća, nego dan borbe. To je dan radnica i dan kada jasno i glasno tražimo radnička prava, dostojanstvene plaće i sigurne uvjete rada. Naša prava nisu poklonjena, ona su izborena i za njih se moramo nastaviti boriti", poručile su organizatorice skupa podsjetivši kako je "Pula grad ponosne prošlosti te se na ovaj dan prisjeća i hrabrosti žena koje su se suprotstavile fašizmu".