"Žene su kičma otpora"
FOTO / Na Međunarodni dan žena Noćni marševi i u Osijeku, Rijeci i Puli
Pod parolom "Žene su kičma otpora" u Zagrebu je u nedjelju, u organizaciji feminističkog kolektiva fAKTIV, održan 10. Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, a sličan marš održan je i u Osijeku te u Rijeci i Puli.
Sudionici osječkog Noćnog marša krenuli su u koloni od Trga Slobode, središtem grada, do Parka kralja Držislava, gdje je organiziran prigodni program. Na transparentima koje su nosili, među ostalima, pisalo je "Stop obiteljskom nasilju", "Žene ne traže privilegiju, već prava", "Stop femicidu" te "A di si ti bio 08.03.?"
Ravnopravnost žena još uvijek nije postignuta, napredak postoji, ali u odnosu na godinu u kojoj živimo je beznačajan, poručeno je iz Osijeka.
Članica inicijative "Žena s glasom" Mia Pucić izjavila je novinarima kako postoje zakoni koji reguliraju ovu problematiku, ali da njihova provedba zakona ne funkcionira dobro.
Mislim da se svaka žena barem jednom osjetila nejednakom ili neravnopravnom samo zato što je žena. Zahtjevamo prvenstveno da institucije rade svoj posao, da omoguće da se svaka žena osjeća sigurno, da ima pravo na brzu zaštitu i da je sustav prepoznaje kao jednaku muškarcima, poručila je Pucić.
Članica Udruge "Adela" Maja Celing Celić kazala je kako i na današnji Dan žena ponovno treba spomenuti slučaj ubojstva osječke studentice Mihaele Berak, koju je usmrtio policajac Marko Smažil. Podsjeća kako je od ubojstva prošlo dvije i pol godine, da je osječki Županijski sud u ožujku prošle godine donio prvostupanjsku presudu, ali krajem siječnja ove godine ta presuda ukinuta, navodno zbog proceduralne pogreške.
Time se obitelj Berak nalazi u produžetku agonije, a žrtvama nasilja se šalje poruke kako je pravda spora, a pitanje je, je li uopće i dostižna, ocijenila je Celing Celić.
Rijeka: Noćni marš pod motom "Nema antifašizma bez žena"
Noćni marš u središtu Rijeke odvijao se pod geslom "Nema antifašizma bez žena",a prosvjedni hod su organizirale lokalne feminističke organizacije i građanske inicijative na čelu s udrugom SOS Rijeka s porukom da trajna sloboda i ravnopravnost žena ne mogu biti izborene bez stvarnog antifašizma.
Tristotinjak sudionika Noćnog marša prošlo je mirno trasom od Spomenika oslobođenja na Delti, preko Korza, do Art-kvarta Benčić. gdje je priređen program. Sudionice su nosile transparente s porukama poput "Spremne smo za dom bez nasilja, a vi?", "Svaki tjedan drugi pogreb jedan", "Mi hodamo jer neki kleče", "Jedino pred kim bih kleknula je žena" ili "Krv naših sestara na svačijim je rukama", a na čelu povorke je bio natpis s geslom manifestacije "Nema antifašizma bez žena".
Organizatorice Noćnog marša u Rijeci željele su na ovaj način istaknuti, kako su navele, "neraskidivu povezanost antifašizma i borbe za ženska ljudska prava, te aktualne društvene izazove vezane uz radna prava i ekonomsku sigurnost žena, reproduktivnu pravdu i autonomiju nad vlastitim tijelom, nužnosti suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i diskriminacije u društvu, kao i svakog oblika fašizma".
Pula: Osmi mart nije dan poklanjanja cvijeća, nego dan borbe
Iz Pule su pak na maršu okupljeni poručili kako je "osmi mart ponajprije dan borbe za radnička i socijalna prava, a ne tek simbolično darivanje cvijeća".
Istaknuli su kako je riječ o danu radnica, kada se glasno zahtijevaju dostojanstvene plaće, sigurni uvjeti rada te pravo na štrajk i sindikalno organiziranje. Stoga je poruka s pulskog okupljanja bila jasna - bez rada žena nema društva, a nevidljiv, potplaćen i obezvrijeđen rad, bilo na radnom mjestu ili u kućanstvu, više se ne prihvaća.
"Osmi mart za nas nije dan poklanjanja cvijeća, nego dan borbe. To je dan radnica i dan kada jasno i glasno tražimo radnička prava, dostojanstvene plaće i sigurne uvjete rada. Naša prava nisu poklonjena, ona su izborena i za njih se moramo nastaviti boriti", poručile su organizatorice skupa podsjetivši kako je "Pula grad ponosne prošlosti te se na ovaj dan prisjeća i hrabrosti žena koje su se suprotstavile fašizmu".
