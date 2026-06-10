Feminističke udruge kritizirale sustav: Žene i dalje trpe predrasude u zdravstvu

Predstavnica Centra Delfin rekla je i da se udruge često tretiraju kao “dežurni vatrogasci” te da se njihovo znanje koristi “kad je to nekome od koristi”, dok kontinuiteta suradnje nema. Klaudija Kordić iz udruge Rode, na čiju je inicijativu i održana sjednica, ocijenila je poražavajućim koliko je malo muškaraca i visokih predstavnika institucija bilo prisutno na njoj, dodajući da će civilnom društvu “opet ostati da glasno govori, da viče”.