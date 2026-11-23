KREŠIMIR KROLO
Sociolog usporedio Štrajk mladih s prosvjedima u Europi: "To nije ta razina energije, ali..."
N1 Info
|
23. stu. 2026. 16:29
|
0komentara
Sociolog Krešimir Krolo gostovao je u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić, gdje je komentirao nedavno održani Štrajk mladih u Hrvatskoj, razloge nezadovoljstva mlađih generacija te mogućnost da prosvjed preraste u širi društveni pokret.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas