ŽRTVE RATNIH ZLOČINA
Druga skupina teško ozlijeđene djece iz Gaze stigla u Britaniju na liječenje
Druga skupina teško ozlijeđene djece i njihovih užih članova obitelji stigla je iz Gaze u Ujedinjeno Kraljevstvo na specijalizirano liječenje u bolnicama britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS), objavila je britanska vlada.
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Ministrica zdravstva i socijalne skrbi Yvette Cooper rekla je da su djeca "pretrpjela nezamislive teškoće" i da im je "očajnički potrebno" liječenje.
Dodatne pojedinosti o obiteljima ni informacije o tome gdje se nalaze neće biti objavljene kako bi se zaštitila njihova privatnost.
Britansko ministarstvo zdravstva priopćilo je da su sve obitelji "prošle temeljite sigurnosne provjere prije dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo".
Prošle je godine iz Gaze na liječenje u bolnice NHS-a dovedeno 50 djece.
Cooper je tada također pozvala na zaštitu zdravstvene infrastrukture i zdravstvenih djelatnika u Gazi, no rekla je da je izraelska vlada odbila poslušati te pozive.
"Zato i godinu dana poslije i dalje gledamo toliko djece u Gazi kojoj je očajnički potrebna medicinska pomoć", rekla je.
Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao je da djeca u Gazi "već tri godine proživljavaju nezamislive strahote", dok su bolnice devastirane, a teško bolesni pacijenti i dalje ne mogu dobiti potrebnu zdravstvenu skrb.
"Kako se približava zima, teško bolesni pacijenti i dalje ne mogu dobiti skrb koja im je potrebna", rekao je Miliband.
Dodao je da će britanska vlada nastaviti koristiti "sva sredstva koja su joj na raspolaganju" kako bi pritisnula izraelsku vladu da omogući ulazak lijekova i nužne opreme u Gazu te podrži obnovu njezina zdravstvenog sustava.
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