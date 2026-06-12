legenda suvremene umjetnosti
Preminuo David Hockney, revolucionarni britanski umjetnik: "Naučio nas je radosti gledanja"
David Hockney, jedan od najutjecajnijih britanskih umjetnika i jedna od ključnih figura suvremene umjetnosti 20. i 21. stoljeća, preminuo je u dobi od 88 godina.
Slikar rođen u Bradfordu proslavio se kao predstavnik pop-arta tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća, a najpoznatiji je po svojim slikama bazena koje su pomogle oblikovati vizualni identitet Los Angelesa, prenosi The Guardian.
Djela poput A Bigger Splash i Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) prikazivala su hedonističke prizore ljubavi, strasti i gubitka pod sunčanim kalifornijskim nebom.
No Hockneyjeva karijera, koja je trajala više od šest desetljeća, ne može se svesti na jedno razdoblje ili jedan stil.
Stvarao je portrete koristeći fotokolaže koji su mijenjali tradicionalnu perspektivu, eksperimentirao s apstraktnim krajolicima, a u kasnijim godinama istraživao mogućnosti stvaranja umjetnosti uz pomoć novih trodimenzionalnih tehnologija.
Počasti iz svijeta politike i umjetnosti
Među prvima koji su odali počast umjetniku bio je britanski premijer Keir Starmer.
„Premijer je ožalošćen viješću o smrti Davida Hockneyja, jednog od najcjenjenijih britanskih umjetnika”, rekao je njegov glasnogovornik.
„Njegov živopisni i trenutačno prepoznatljiv rad utjecao je na generacije umjetnika, a premijerove misli su uz njegovu obitelj i prijatelje.”
U priopćenju koje su objavili Hockneyjevi predstavnici navodi se:
„Slavni britanski umjetnik David Hockney, jedna od najvažnijih figura suvremene umjetnosti 20. i 21. stoljeća, preminuo je mirno u svom domu 11. lipnja 2026., mjesec dana prije svog 89. rođendana.”
Dodaje se kako njegova ostavština odražava:
„Njegov životni entuzijazam, izvanredan smisao za humor, veliku velikodušnost i istraživačku znatiželju sažetu u njegovoj prepoznatljivoj izreci: Love Life (Voli život).”
Informacije o komemoracijama bit će objavljene naknadno.
„Naučio nas je radosti gledanja”
Ravnatelj londonske galerije Tate Britain, Alex Farquharson, opisao je Hockneyja kao „iznimno važnu osobu”.
„David je bio beskrajno inventivan umjetnik s jedinstvenim pogledom na svijet”, rekao je za BBC.
„Uvijek je bio potpuno i hrabro svoj, kako u umjetnosti tako i u životu. Naučio nas je radosti gledanja, uočavanju stvari koje su drugima promicale. Njegova duhovita i oštroumna zapažanja bila su stalno prisutna i u njegovim djelima i u njegovoj osobnosti.”
„Gubitak za svijet umjetnosti je golem. Davidovom smrću zaključuje se jedno izvanredno stvaralaštvo obilježeno neprestanim iznova pronalaženjem samoga sebe.”
Hockney se smatra jednim od najutjecajnijih živućih slikara svoje generacije, a njegova djela nalaze se u najvažnijim svjetskim muzejima i privatnim kolekcijama. Njegov rad ostavio je dubok trag na suvremenu umjetnost, od pop-arta do digitalnih medija, te će nastaviti inspirirati buduće generacije umjetnika.
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