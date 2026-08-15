Kutleša: Uznesenje Marijino je odgovor Boga da je čovjek je stvoren za vječnost

"Optimizam se oslanja na povoljne okolnosti: na rast, sigurnost i dobre prognoze. Kršćanska nada je dublja: ona je krepost utemeljena u Bogu koji ostaje vjeran i onda kada prolazimo kroz tamu. Nada ne niječe križ, nego zna da križ nema posljednju riječ, jer je Krist uskrsnuo", kazao je.