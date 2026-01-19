Preminuo poznati talijanski modni dizajner Valentino

Talijanski modni dizajner Valentino Garavani umro je u dobi od 93 godine, objavila je u ponedjeljak la Repubblica i drugi talijanski mediji.
"Valentino Garavani umro je danas u svom rimskom domu okružen svojim voljenima", rekla je na Instagramu njegova zaklada.
Odavanje počasti održat će se u srijedu i četvrtak, a sprovod će se održati u Rimu u petak, dodaje zaklada. Valentino Garavani bio je izuzetna figura u svijetu mode, a njegova strast prema stilu i eleganciji probudila se još u djetinjstvu.
Nakon što je završio školu za modni dizajn na Institutu Santa Marta u Milanu, Valentino se, uz podršku svojih roditelja, odlučio preseliti u Pariz sa 17 godina gdje je upisao prestižnu školu za visoku modu. U Parizu je i započeo svoju profesionalnu karijeru, pohađao je satove plesa, a tih godina upoznavao je i velike zvijezde mode i filma.
Susret s Giancarlo Giammetijem, s kojim je izgradio i profesionalno i emotivno partnerstvo, bio je ključan za njegov uspjeh i zajednički su izgradili jednu od najlegendarnijih modnih kuća na svijetu.
Valentino se povukao iz aktivnog dizajniranja 2008. godine, ali je njegov utjecaj na svijet mode ostao snažan.
