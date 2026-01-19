Preminuo poznati talijanski modni dizajner Valentino

Nakon što je završio školu za modni dizajn na Institutu Santa Marta u Milanu, Valentino se, uz podršku svojih roditelja, odlučio preseliti u Pariz sa 17 godina gdje je upisao prestižnu školu za visoku modu. U Parizu je i započeo svoju profesionalnu karijeru, pohađao je satove plesa, a tih godina upoznavao je i velike zvijezde mode i filma.