Guvo: Blokada Hormuza otvorila je opasan presedan, a novi pokušaj zatvaranja Bab el Mandeba mogao bi uključiti mnogo više država

"Naplaćivanje prolaza kroz tjesnace povijesno je postojalo, ali u davnim vremenima. Posljednjih 80 do 100 godina, još od ukidanja naplate prolaza na ulazu u Baltičko more, sloboda plovidbe morem bila je jedan od temelja globalizacije. To je omogućilo lakši tranzit ljudi i robe, a pomorski promet ostao je najjeftiniji oblik transporta."