POTRES U KRALJEVSKOJ OBITELJI
Princ Andrew: Odričem se svih titula
Princ Andrew objavio je da će se odreći svih svojih titula, uključujući i titulu vojvode od Yorka. Međutim, ostat će princ, budući da je rođen kao sin kraljice Elizabete II.
Ova odluka dolazi nakon pojačanog pritiska na princa Andrewa, nakon što su se pojavila nova izvješća o njegovom odnosu s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom, kao i o njegovim vezama s navodnom kineskom špijunkom.
Međutim, ostat će princ, budući da je rođen kao sin kraljice Elizabete II., piše skynews.
Prema dostupnim informacijama, njegova bivša supruga Sarah Ferguson također više neće koristiti svoju titulu vojvotkinje od Yorka.
U priopćenju je princ Andrew rekao:
"U razgovoru s kraljem te s mojom užom i širom obitelji zaključili smo da stalne optužbe protiv mene odvraćaju pozornost od rada Njegovog Veličanstva i kraljevske obitelji.
Odlučio sam, kao i uvijek do sada, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. Ostajem pri svojoj odluci, donesnoj prije pet godina, da se povučem iz javnog života.
Uz suglasnost Njegovog Veličanstva, smatramo da sada moram otići korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu ni počasti koje su mi dodijeljene.
Kao što sam ranije rekao, odlučno poričem optužbe koje su iznesene protiv mene.“
Poznato je da će promjena stupiti na snagu odmah.
