Oglas

Prisegnula nova vlada u Moldaviji, prioritet joj je uvesti zemlju u EU

author
Hina
|
01. stu. 2025. 15:21
moldavija, summit, EPZ
AFP

Nova moldavska vlada prisegnula je u subotu pred predsjednicom Maiom Sandu u Kišinjevu, objavila je državna novinska agencija Moldpress.

Oglas

Na čelu investicijski bankar

Vlada na čelu s neovisnim znanstvenikom i investicijskim bankarom Alexandruom Munteanuom svojim najvažnijim zadatkom smatra dovršetak pregovora o pristupanju Europskoj uniji do 2028. godine.

Munteanu je obećao u parlamentu u petak da će podnijeti ostavku ako ne uspije dovršiti pripreme za pristupanje zemlje Europskoj uniji do te godine.

Proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) Maie Sandu pobijedila je na parlamentarnim izborima krajem rujna unatoč ruskim pokušajima uplitanja. Sandu je imenovala Munteanua novim premijerom.

Radio i za svjetsku banku

Munteanu je radio kao bankar u Moldaviji i Francuskoj, a desetljeće je radio za Svjetsku banku u Washingtonu.

Državljanin je Moldavije, Rumunjske i SAD-a, a 20 godina je živio u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.

U njegovoj je vladi više nestranačkih stručnjaka nego članova PAS-a.

Teme
alexandru munteano moldavija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ