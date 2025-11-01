Prisegnula nova vlada u Moldaviji, prioritet joj je uvesti zemlju u EU

Nova moldavska vlada prisegnula je u subotu pred predsjednicom Maiom Sandu u Kišinjevu, objavila je državna novinska agencija Moldpress.
Na čelu investicijski bankar
Vlada na čelu s neovisnim znanstvenikom i investicijskim bankarom Alexandruom Munteanuom svojim najvažnijim zadatkom smatra dovršetak pregovora o pristupanju Europskoj uniji do 2028. godine.
Munteanu je obećao u parlamentu u petak da će podnijeti ostavku ako ne uspije dovršiti pripreme za pristupanje zemlje Europskoj uniji do te godine.
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face lumină în privința situației și, probabil, ne oferă indirect și o lămurire. El ne informează că situația României este cu mult mai rea decât cea a Republicii Moldova.— 🇷🇴 🇭🇺 suveranist.today 🇷🇺 🇨🇳 🇮🇷 (@TodaySuveranist) November 1, 2025
Făcând abstracție de sentimentele sale cu privire… pic.twitter.com/Mnl05UcNzD
Proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) Maie Sandu pobijedila je na parlamentarnim izborima krajem rujna unatoč ruskim pokušajima uplitanja. Sandu je imenovala Munteanua novim premijerom.
Radio i za svjetsku banku
Munteanu je radio kao bankar u Moldaviji i Francuskoj, a desetljeće je radio za Svjetsku banku u Washingtonu.
Državljanin je Moldavije, Rumunjske i SAD-a, a 20 godina je živio u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.
U njegovoj je vladi više nestranačkih stručnjaka nego članova PAS-a.
