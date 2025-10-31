POMIRLJIVA RETORIKA
Aleksandar Vučić: Ispričavam se studentima, prosvjednicima i svima s kojima se nisam slagao
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao se zbog izjava koje je ranije davao o studentima i prosvjednicima, kao i o drugim osobama s kojima se nije slagao.
Povodom sutrašnje obljetnice rušenja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, Vučić je izrazio sućut obiteljima stradalih te rekao kako je od tada država "uzburkana".
"Sutra, 1. studenoga, otići ću u crkvu pomoliti se Bogu i zapaliti svijeću za svakoga od njih. Pozivam i građane da učine isto. Znam da u tuzi neki ljudi traže utjehu u okupljanjima - svatko tuguje na način koji smatra najboljim. Dok se to čini u miru, ja to u potpunosti podržavam", rekao je Vučić.
Dodao je kako je svjestan da su mnogi ljuti i osjećaju nemoć jer krivci još uvijek nisu utvrđeni, a kamoli kažnjeni.
"I meni je to razočaravajuće", poručio je Vučić.
"Mogu razumjeti ljutnju. Iskreno se nadam da će se na ta pitanja uskoro dobiti odgovor. Nije mi važno samo da se otkrije što se dogodilo, već i kako spriječiti da se to ponovi, ili barem svesti takve situacije na najmanju moguću mjeru", izjavio je predsjednik Srbije.
Dodao je da "godinu dana nakon (rušenja nadstrešnice) može konstatirati kako su mnogi u našem društvu činili ozbiljne i velike pogreške, uključujući i njega samog".
"Mnogi su kršili pravila, nanosili nasilje državi i tuđoj imovini. Kao što su neki pokazivali bijes, i meni je žao zbog nekih stvari koje sam izgovorio. Ispričavam se zbog toga", naveo je Vučić.
"Postoji samo jedna istina"
Ponovno je pozvao na društveni dijalog.
"Sva ta mržnja koja ključa u našem društvu ne donosi ništa dobro - vodi samo do još veće destrukcije. Moja je iskrena želja da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem, s više tišine nego vike... Nigdje nas neće dovesti to što krivimo jedni druge. Istinska pravda mora biti zadovoljena, ali ne pravda izmišljena na ulicama, već ona koja se donosi u institucijama. Možda neki od nas misle da one nisu sposobne, ali to su jedine koje imamo i moramo ih podržati te apelirati na njih da rade svoj posao", zaključio je Vučić.
Dodao je da je to potrebno kako bi institucije radile predanije i brže te kako bi se otkrila istina.
"Ne istina jedne ili druge strane, već jedina istina - ona koja je potkrijepljena dokazima. To je istina koju bi sve strane društva trebale biti voljne prihvatiti. Neka sutra bude dan koji nas ujedinjuje, a ne dan koji nas dodatno razdire", poručio je Vučić.
Kazao je i da oni koji žele prosvjedovati to mogu i nastaviti činiti, "ali s više poštovanja prema svojim sunarodnjacima koji se s njima ne slažu".
"Samo prosvjedovanje nije zamjena za razgovor. Ono je dobro za uzvikivanje slogana, ali ne i za rješavanje problema. Još jednom pozivam one koji prosvjeduju da sjednu za stol, iznesu svoje želje i sudjeluju u razgovoru i debatama. Ne kroz ultimatume, nego kao dio dijaloga", naveo je Vučić.
Dodao je kako će se Srbija u narednim tjednima i mjesecima suočiti s velikim izazovima.
"Ti izazovi nemaju veze sa sutrašnjim danom, niti s prosvjedima. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo urušavaju se u današnjem svijetu. Strukture koje su godinama funkcionirale nestaju. Svijet oko nas velikom se brzinom mijenja. Događaju se tektonske promjene i na sve to moramo pružiti najbolji odgovor – zajedno i ujedinjeni", kazao je Vučić.
Na kraju je uputio sućut obiteljima 16 poginulih u Novom Sadu.
