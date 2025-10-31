Aleksandar Vučić: Ispričavam se studentima, prosvjednicima i svima s kojima se nisam slagao

"Sva ta mržnja koja ključa u našem društvu ne donosi ništa dobro - vodi samo do još veće destrukcije. Moja je iskrena želja da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem, s više tišine nego vike... Nigdje nas neće dovesti to što krivimo jedni druge. Istinska pravda mora biti zadovoljena, ali ne pravda izmišljena na ulicama, već ona koja se donosi u institucijama. Možda neki od nas misle da one nisu sposobne, ali to su jedine koje imamo i moramo ih podržati te apelirati na njih da rade svoj posao", zaključio je Vučić.