Problemi na putu za Davos: Trumpov zrakoplov hitno se okrenuo i vratio nazad u bazu

N1 Info
21. sij. 2026. 06:31
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Zrakopolov Air Force One, koji je prevozio Donalda Trumpa u Davos, vratio u Zajedničku bazu Andrews zbog "manjeg električnog problema", prema riječima dužnosnika Bijele kuće, javio je CNN.

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, izjavila je da je posada otkrila  "manji električni problem" te da se zrakoplov vraća iz mjera predostrožnosti.

Podaci o praćenju leta pokazali su da se zrakoplov okrenuo iznad Atlantskog oceana u blizini Montauka u New Yorku te se vratio nazad u bazu.

Trump se nakon toga ukrcao u drugi zrakoplov i trenutno je ponovno na putu za Davos, javlja CNN.

