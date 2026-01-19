megaambasada
Procurile fotografije onog što Kina namjerava, obavještajac šokirao izjavama
Predloženo novo kinesko "superveleposlanstvo" u Londonu moglo bi biti i 'povoljno' za nacionalnu sigurnost, izjavio je bivši šef MI5, lord Jonathan Evans
Britanska vlada suočava se sa sve većim pritiscima da odbije planove Pekinga za izgradnju veleposlanstva na lokaciji Royal Mint Court zbog briga oko sigurnosti, a odluka o dugo odgađanom zahtjevu za građevinsku dozvolu očekuje se ovog tjedna, piše Independent.
'Imati jedinstvenu zgradu možda nije nepovoljno'
Međutim lord Jonathan Evans rekao je da veća zgrada možda ne bi bila nedostatak kada je riječ o sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Za Times Radio je izjavio: "Sadašnji ravnatelj MI5 vrlo je jasno govorio o razmjerima obavještajne prijetnje koju kineske obavještajne službe predstavljaju za Britaniju i njezine saveznike. Stoga je ovo područje stvarne zabrinutosti. Postavlja se pitanje mijenja li uvođenje, izgradnja ili odobravanje ovog novog veleposlanstva razinu rizika. Postoje neki aspekti za koje bih rekao da su vjerojatno povoljni", rekao je lord Evans.
Trenutačno se diljem Londona nalazi više kineskih diplomatskih objekata te u nekim aspektima možda nije nepovoljno s gledišta sigurnosti da oni budu smješteni u jednoj zgradi, a radilo bi se o vrlo velikom veleposlanstvu.
"Siguran sam da je to razmotreno i da su zatraženi odgovarajući sigurnosni savjeti", kazao je i dodao: "Činjenica je da postoji kinesko veleposlanstvo i uvijek će postojati. I ne mislim da to samo po sebi predstavlja prijetnju našoj sigurnosti više nego što je predstavlja sadašnji raspoređeni niz zgrada diljem glavnog grada."
Tajne prostorije i skrivene komore
Ovotjedna izvješća pokazala su da planovi za tu lokaciju, u blizini Londonskog tornja, uključuju 208 tajnih prostorija i skrivenu komoru.
Kritičari strahuju da bi se tajne prostorije, smještene u podrumu kompleksa, mogle koristiti za pritvaranje disidenata koji su pobjegli iz Kine u Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema pisanju The Telegrapha, skrivena komora nalazila bi se u neposrednoj blizini podatkovnih kabela, navodno ključnih za komunikaciju financijskog sektora između londonskog Cityja i Canary Wharfa.
Unatoč tome, navodno se premijer Keir Starmer sprema objaviti da je prijedlog konačno odobren nakon što je odluka više puta odgađana. U subotu poslijepodne stotine prosvjednika okupile su se ispred te lokacije, neki sa zastavama i transparentima, uzvikujući "ne megaambasadi".
Govoreći na prosvjedu, čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch pozvala je vladu da intervenira kako bi zaustavila kineske planove. Optužujući je da se 'boji Kine', rekla je: "Uvijek ću se boriti za slobodu i pozivam vladu da zaustavi ovu odluku."
"Ne želimo da zemlja koja špijunira naše zastupnike ima ovu 'superambasadu' upravo ovdje i učinit ću sve što je u mojoj moći da nastavim govoriti u vaše ime", dodala je Badenoch.
Rekla je da je Kina zemlja koja je "uznemiravala i sankcionirala naše zastupnike" i "uznemiravala i zlostavljala britanske državljane povezane s Kinom" te 'pomaže našim neprijateljima poput Rusije' i 'narušava globalni trgovinski sustav'.
Zabrinutost zbog veleposlanstva izrazili su i laburistički zastupnici, a njih devet ovog tjedna poslalo je pismo ministru za zajednice Steveu Reedu, pozivajući ga da odbije zahtjev. Istaknuli su sigurnosne rizike i upozorili da bi se veleposlanstvo moglo koristiti za 'pojačavanje zastrašivanja' disidenata. Ministri su obećali donijeti odluku o tome hoće li kineskom veleposlanstvu biti odobrena građevinska dozvola do 20. siječnja.
