Procurile fotografije onog što Kina namjerava, obavještajac šokirao izjavama

Međutim lord Jonathan Evans rekao je da veća zgrada možda ne bi bila nedostatak kada je riječ o sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Za Times Radio je izjavio: "Sadašnji ravnatelj MI5 vrlo je jasno govorio o razmjerima obavještajne prijetnje koju kineske obavještajne službe predstavljaju za Britaniju i njezine saveznike. Stoga je ovo područje stvarne zabrinutosti. Postavlja se pitanje mijenja li uvođenje, izgradnja ili odobravanje ovog novog veleposlanstva razinu rizika. Postoje neki aspekti za koje bih rekao da su vjerojatno povoljni", rekao je lord Evans.