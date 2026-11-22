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Trump: Bit će mi teško surađivati sa Schumerom postane li vođa većine u Senatu
Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će mu biti teško surađivati sa senatorom Chuckom Schumerom bude li taj demokrat izabran za vođu većine u Senatu.
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"Bit će mi vrlo teško surađivati s Chuckom Schumerom ako postane vođa većine u Senatu", napisao je Trump na platformi Truth Social. "Već je jednom neslavno podbacio kao 'vođa' – bio je jedan od najgorih u povijesti – i gotovo sam siguran da će ponovno podbaciti."
Schumer, demokrat iz New Yorka, trenutačno je vođa manjine u Senatu, no demokrati će iduće godine preuzeti kontrolu nad oba doma Kongresa nakon uvjerljivih pobjeda na međuizborima održanima ranije ovog mjeseca.
Unatoč pobjedama na tim izborima Schumer je suočen s nezadovoljstvom dijela članova koji smatraju da demokratski senatori trebaju novo vodstvo.
Senator iz Marylanda, Chris Van Hollen kandidirao se za čelnu poziciju u Senatu, premda Schumer tvrdi da ima dovoljno glasova da bi zadržao čelno mjesto. Tajno glasanje zakazano je za idući mjesec, a održat će se iza zatvorenih vrata.
U nedjeljnom gostovanju na CNN-u novoizabrana senatorica Peggy Flanagan, demokratkinja iz Minnesote, rekla je da će podržati Van Hollena za vođu većine.
"Od birača smo čuli jasnu poruku - oni se protive postojećem stanju", zaključila je Flanagan.
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