Pucnjava u trgovačkom centru, policija privela počinitelja

U priopćenju je policija utvrdila da je trgovački centar Storo Storsenter ponovno siguran nakon što je počinitelj, koji je, čini se, djelovao sam, ispalio najmanje jedan hitac u unutrašnjosti.
Norveška policija priopćila je u ponedjeljak da je trgovački centar u glavnom gradu Oslu siguran za ponovno otvaranje nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru u zgradi, piše Euronews.
Nitko nije odmah prijavljen kao ozlijeđen, a osumnjičeni je priveden.
Prema policiji, počinitelj je ispalio jedan hitac iz sačmarice u strop, a imao je i nož i palicu, rekao je zapovjednik intervencije Tomm Berger za javni servis NRK. Također je naveo kako nema dokaza da je muškarac pokušao ozlijediti bilo koga.
Nakon incidenta zgrada je evakuirana, a policija je nešto prije 11:30 sati utvrdila da je ponovno sigurna za ulazak.
Storo Storsenter najveći je trgovački centar u Oslu, s oko 140 trgovina i kafića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
