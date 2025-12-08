Oglas

Norveška

Pucnjava u trgovačkom centru, policija privela počinitelja

N1 Info
08. pro. 2025. 20:31
Police are present at Storo Storsenter after a report of a shooting inside the center, in Oslo, Norway December 8, 2025. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS

U priopćenju je policija utvrdila da je trgovački centar Storo Storsenter ponovno siguran nakon što je počinitelj, koji je, čini se, djelovao sam, ispalio najmanje jedan hitac u unutrašnjosti.

Norveška policija priopćila je u ponedjeljak da je trgovački centar u glavnom gradu Oslu siguran za ponovno otvaranje nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru u zgradi, piše Euronews.

Nitko nije odmah prijavljen kao ozlijeđen, a osumnjičeni je priveden.

Prema policiji, počinitelj je ispalio jedan hitac iz sačmarice u strop, a imao je i nož i palicu, rekao je zapovjednik intervencije Tomm Berger za javni servis NRK. Također je naveo kako nema dokaza da je muškarac pokušao ozlijediti bilo koga.

Nakon incidenta zgrada je evakuirana, a policija je nešto prije 11:30 sati utvrdila da je ponovno sigurna za ulazak.

Storo Storsenter najveći je trgovački centar u Oslu, s oko 140 trgovina i kafića.

Teme
Norveška Oslo Policija Norveška pucnjava shopping centar

