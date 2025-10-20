najstariji šahist
"Puno toga se nauči kada gubiš" - upoznajte Don Manuela, 104-godišnjeg igrača šaha
Manuel Álvarez Escudero iz Španjolske opisuje kako mu je šah donio život pun zabave i prijateljstva
Godina u kojoj je Manuel Álvarez Escudero naučio igrati šah bila je burna: fašističke bombe padale su na Guernicu, njihov je odjek završio na Picassovu slavnom platnu, Hindenburg se zapalio iznad jezera Lakehurst, a John Steinbeck objavio je roman "O miševima i ljudima".
Devet desetljeća kasnije, Álvarezova ljubav prema šahu samo je narasla. Malo poslije 10 sati ujutro, u subotu, 104-godišnji Madrižanin – za kojeg se vjeruje da je najstariji aktivni registrirani šahist na svijetu – sišao je s autobusa na jugu grada i pogurao svoj vlastoručno izrađeni hodalicu prema vratima kulturnog centra u kojem svake subote igra svoje partije, piše Guardian.
Vrijeme je oslabilo njegov sluh, ali Don Manuel, kako ga s ljubavlju zovu prijatelji iz šahovskog kluba Valdebernardo, nije izgubio ni pamćenje ni smisao za humor.
„Imao sam oko 16 godina kad me stariji brat naučio igrati šah“, rekao je sjedajući za ploču u prostoriji koja inače služi za fitnes satove, s prostirkama i loptama nagomilanim po kutovima.
„Mislio sam da je on odličan igrač, ali tada nisam znao ništa. Zapravo, nijedan od nas nije imao pojma što radi.“
Nekoliko godina kasnije, kad ga je kolega izazvao na partiju, shvatio je koliko zapravo ne zna. Nakon nekoliko bolnih, ali poučnih poraza – uključujući upoznavanje s Muzio varijantom Kraljeva gambita – počeo se ozbiljno popravljati.
Kao što mu konstruiranje vlastite lagane hodalice omogućuje da iskoristi svoje inženjersko znanje, tako mu šah pruža priliku da zadovolji ljubav prema matematici i rješavanju problema. No iako smatra da mu je šah pomogao održati oštrinu uma, Álvarez kaže da su mu najveća vrijednost igre – prijateljstva.
„Najviše volim to što sam kroz šah stekao toliko prijatelja“, kaže. „Upoznao sam predivne ljude – i svi su oni i danas moji prijatelji.“
Njegovi kolege s inženjerskog fakulteta odavno su pokojni. Kao i oni, i Álvarez – koji je mislio da će možda doživjeti 80 – imao je sreće preživjeti mladost, oženiti se i imati troje djece, dvoje unučadi i dvoje praunučadi.
„Građanski rat sam proveo u Madridu i bilo je strašno“, prisjeća se. „Bilo je toliko gladi i bombardiranja. Užasno razdoblje – moj je otac umro 1937. od raka jednjaka.“
Smatra da su mu nepušenje i neispijanje alkohola također pomogli da doživi duboku starost. Jedan mu je brat umro sa 98 godina – „nikad nije pušio“ – dok su druga dvojica, koji jesu, umrli ranije.
Njegove su male strasti ograničene na šah, kladionice i kartaške igre – „ali to je bezazlena slabost“. Zbog gihta je, kaže, pokušao smanjiti unos šunke (jamóna).
U klubu ga obožavaju članovi koji dolaze iz cijelog svijeta – Španjolske, Sirije, Libanona, Bugarske, Azerbajdžana, Brazila i Venezuele. Poštovanje koje uživa vidi se i u brzopoteznom turniru organiziranom povodom njegova 104. rođendana u mjesnom sportskom centru.
„On je za nas jako važna osoba, ponajprije zbog svojih vrijednosti“, rekao je José Luis Uceda Aragoneses, predsjednik kluba.
„Dok je bio mlađi, uvijek je bio prvi koji bi došao pomoći postaviti ploče. Sada više ne može, ali još donedavno, i u stotoj godini, dolazio bi prvi i sve pripremao. Uvijek ima lijepu riječ za svakoga – jednostavno ga volite jer zaslužuje biti voljen.“
Pripremajući se za partiju protiv Marcele Minguito Sánchez, „mlade“ 97-godišnjakinje, Álvarez se pokušao prisjetiti kako bi njegov život izgledao da ga brat nije uveo u svijet šaha prije 88 godina.
„Bio bi jako dosadan“, kaže kroz smijeh. „Šah mi je donio toliko zabave i prijatelja. Moj bi život bio potpuno drugačiji bez njega.“
Igra mu je donijela i jednu životnu lekciju koju rado dijeli:
„Moraš naučiti gubiti“, kaže. „Puno se nauči kad izgubiš.“
Pa je li, nakon tolikih desetljeća provedenih nad crno-bijelom pločom, naučio da pobjeda i poraz zapravo nisu ono najvažnije?
„Ne!“ odgovara Don Manuel. „Volim pobjeđivati. Ali ako izgubim – ne uzrujavam se previše.“
