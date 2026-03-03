Tri europske zemlje šalju vojnu pomoć na Cipar

AFP / -

I Grčka i Francuska pristale su poslati fregate na Cipar nakon što je britanska zračna baza u ponedjeljak bila meta dronova iranske proizvodnje. Francuska će također poslati dodatne kopnene sustave za obranu od dronova i projektila u tu zemlju.

Ciparski dužnosnici navode da će Francuska poslati ratni brod na Cipar kako bi pomogla ojačati obranu zemlje od dronova nakon što je nekoliko dronova iranske proizvodnje lansirano prema britanskoj vojnoj bazi na istočnom Mediteranu, piše Euronews.

Francuska će također poslati dodatne kopnene sustave za obranu od dronova i proturaketne sustave, potvrdili su dužnosnici u utorak.

Njemačka je također pozitivno odgovorila na zahtjev za slanje ratnog broda, prema trojici dužnosnika koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer nisu imali dopuštenje javno iznositi detalje.

Oprema će stići na Cipar što je prije moguće, dodali su.

Grčka fregata već na putu

Grčka je već poslala četiri borbena zrakoplova F-16 na Cipar, dok su dvije njezine fregate na putu.

Predsjednik Cipra Nikos Christodoulides potvrdio je da je u kontaktu s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, istaknuvši kako se „na neposredan (grčki) odgovor nadovezuju i druge europske države“.

„To u praksi dokazuje da Grčka utire put kako bi Europska unija trebala reagirati u ovakvim slučajevima“, rekao je Christodoulides u utorak.

Christodoulides je to izjavio tijekom sastanka s ministrom obrane Cipra Vassilisom Palmom te grčkim ministrom obrane Nikosom Dendiasom i načelnikom Glavnog stožera grčke vojske generalom Dimitrisom Houpisom na Cipru.

Ovi potezi dio su aktivacije grčko-ciparske Doktrine jedinstvene obrane, zajedničkog strateškog plana Atene i Nikozije u slučaju prijetnje.

Dronovi vjerojatno iz Hezbollaha

Dron je pogodio britansku bazu RAF Akrotiri ubrzo nakon ponoći u ponedjeljak i prouzročio samo manju materijalnu štetu na hangaru za zrakoplove.

Još su dva drona istoga dana presreli britanski borbeni zrakoplovi koji su poletjeli iz te baze, rekli su dužnosnici.

Vlada Cipra priopćila je da su dronovi lansirani iz Libanona, vjerojatno od strane militanata Hezbollaha.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u ponedjeljak da britanske vojne baze na Cipru neće biti korištene od strane Washingtona za operacije u Iranu, unatoč kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Starmer je u nedjelju objavio da je pristao na američki zahtjev za korištenje britanskih baza u „specifične i ograničene obrambene svrhe“.

No, u obraćanju parlamentu u ponedjeljak rekao je da to neće uključivati baze na mediteranskom otoku.

„Baze na Cipru se ne koriste i neće se koristiti od strane SAD-a ... jer nisu prikladne“, rekao je.

